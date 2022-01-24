В Польше по дороге на работу убили 49-летнюю Надежду Яремчук из Житомирщины

В Польше убили украинку Надежду Яремчук. Женщина приехала на заработки из пгт Ружин Житомирской области. О трагедии рассказала 20-летняя дочь погибшей Ольга, которая также была с матерью на заработках, пишет "33-й новини
".
"Вечером 18 января убили маму. Просто по улице она шла на работу – ночную смену. Камеры зафиксировали, как ее ударили тяжелым предметом по голове, а потом обворовали", – рассказала дочь погибшей.
Тело женщины пролежало на дороге до утра, пока его не увидели прохожие и не вызвали полицию и скорую. После этого позвонили и дочери, чтобы она пришла на опознание тела.
Ольга подчеркнула, что осталась теперь одна – отец тоже скончался много лет назад.
Виновники, по ее словам, пока не задержаны, о подозрении никому не сообщают. Местные правоохранители обещают во всем разобраться.
Сейчас семье нужна помощь для того, чтобы доставить тело матери домой и похоронить. Все неравнодушные могут перечислить средства на номер карты: 4149499144921697
(Павел Пузир, старший сын Надежды Яремчук).