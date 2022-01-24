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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 24 » 10:55:55

В Польше по дороге на работу убили 49-летнюю Надежду Яремчук из Житомирщины

Сегодня, 10:55:55 1405 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Польше по дороге на работу убили 49-летнюю Надежду Яремчук из Житомирщины

 В Польше убили украинку Надежду Яремчук. Женщина приехала на заработки из пгт Ружин Житомирской области. О трагедии рассказала 20-летняя дочь погибшей Ольга, которая также была с матерью на заработках, пишет "33-й новини".
 

"Вечером 18 января убили маму. Просто по улице она шла на работу – ночную смену. Камеры зафиксировали, как ее ударили тяжелым предметом по голове, а потом обворовали", – рассказала дочь погибшей.


Тело женщины пролежало на дороге до утра, пока его не увидели прохожие и не вызвали полицию и скорую. После этого позвонили и дочери, чтобы она пришла на опознание тела.



Ольга подчеркнула, что осталась теперь одна – отец тоже скончался много лет назад. 

Виновники, по ее словам, пока не задержаны, о подозрении никому не сообщают. Местные правоохранители обещают во всем разобраться.

Сейчас семье нужна помощь для того, чтобы доставить тело матери домой и похоронить. Все неравнодушные могут перечислить средства на номер карты: 4149499144921697 (Павел Пузир, старший сын Надежды Яремчук).

Тэги: Польша, убийство, Житомирщина
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:11:52, Сегодня [Материал]

Блок Петра Порошенко, а ныне ЕС, своими законами изгнали украинцев на заробтки за границу. На вас лежит ответственность, не только на вашем лидере, но и на всех депутатах - поселковых, областных, городских советов. Поэтому вы обязаны тела погибших возвращать на Родину, причем, за ваши средства. Все на вашей совести.
FED8
2 FED8 (FED8)   • 12:47:44, Сегодня [Материал]

Не блок петра порошенко - а чиновники которые принимают антиукраинские законы . О повышении цен на все . Жлобы руководители которые не хотят платить достойную зарплату . Судьи и прокуроры которые получают десятки тысяч пенсий и зарплат и еще хотят - а это нагрузка на пенсионный . И что интересно эти все категории у вас в друзьях и родственниках . И при чем тут партийная принадлежность . Тут скорее принадлежность к украинцу котрый никогда не поможет такому же
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:28:18, Сегодня [Материал]

На 2 . Судьи и прокуроры мои родственники? Ты меня рассмешил. А причём тут судьи и прокуроры? Ни чиновники принимают антиукраинские законы, а законодатели. законодатели - это Петр Порошенко и депутаты от партии Петра Порошенко. А самое главное - украинец украинцу поможет всегда и во всем, а те, у кого по несколько гражданств, и кто вообще ни Родины ни национальности не имеет (безродные) , вот тот никогда не будет никому помогать.
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