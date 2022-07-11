Гороскоп на 11 июля для всех знаков Зодиака: день, когда прошлое вернётся в нашу жизнь

Прошлое возвращается в нашу жизнь для того, чтобы можно было сделать важные выводы из былых событий и начать все сначала. Неожиданно могут написать или позвонить люди, в отношениях с которыми не были расставлены все точки над "и" – сегодня наилучшее время для того, чтобы их продолжить, образно говоря, с новой строки или, напротив, окончательно завершить. Время также благоприятно для работников торговли – дела у них пойдут на ура.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 июля для Овнов

Успех в личной жизни сегодня – впрочем, как и всегда – ждет тех, кто уверен в своих выдающихся внешних и моральных качествах: вряд ли кто-то захочет любить того, кто не любит себя.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 июля для Тельцов

Важные решения сегодня – редкий случай! – нужно принимать не раздумывая, по наитию: начав раскладывать доводы за и против, вы можете запутаться и сделать неверный шаг.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 июля для Близнецов

Сегодня все успеют только те, кто будет сверять свои действия с составленным заранее планом, в противном случае можно утонуть в огромном количестве профессиональных дел и домашних забот.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 июля для Раков

Не стоит браться за новое занятие, не закончив предыдущее, в противном случае вы рискуете попасть в цейтнот незавершенных дел, что кроме раздражения ничего вам не принесет.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 июля для Львов

День благоприятен для тех, кто намерен перейти от разговоров, пусть даже и очень красивым, к конкретным делам – будучи начатыми сегодня, они обещают быть особенно удачными.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 июля для Дев

Свободное от работы время звезды, несмотря на понедельник, рекомендуют вам посвятить близким – родным и любимым – людям, в последнее время вы редко балуете их своим вниманием.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 июля для Весов

День благоприятен для решения финансовых вопросов: сегодня они будут продвигаться легко, быстро и с максимальной для вас выгодой, так что не стоит пренебрегать счастливым шансом.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 июля для Скорпионов

Решив потратить энное количество своих средств, тщательно продумывайте каждую покупку – в противном случае вам впоследствии придется пожалеть о бесполезных вещах низкого качества.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 июля для Стрельцов

На сплетни, которые дойдут до вас в этот день, не стоит обращать внимания: изложенные в них факты окажутся ложными, так что только драгоценное время даром потеряете.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 июля для Козерогов

День желательно посвятить подготовке к важному проекту, реализовывать который можно будет уже завтра: если вам удастся с ним справиться, вы сможете рассчитывать на признание начальства и солидный гонорар.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 июля для Водолеев

День благоприятен для риска, но только в том случае, если он будет тщательно продуманным и предсказуемым, в противном случае больше потеряете, чем приобретете.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 июля для Рыб

Не стоит доверять на слово людям, в честности которых у вас существует хотя бы малейшее сомнение: они могут вас обмануть, а вы даже не сможете на них за это обидеться – вы сами будете виноваты в своей доверчивости.