Гороскоп на 22 июля для всех знаков Зодиака: день негативной энергии

День мощной негативной энергетики, что не лучшим образом скажется на моральном состоянии людей. К многочисленным вызовам, которые поставит жизнь, нужно относиться с пониманием и готовностью – на них необходимо будет отвечать, только так удастся чего-то добиться – как в профессии, так и в личной жизни. Категорическое табу в это время звезды накладывают на выяснение отношений с близкими людьми – оно может закончиться серьезным, вплоть до разрыва, конфликтом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 июля для Овнов

Поставив перед собой цель – как профессиональную, так и личную, необходимо идти к ней, несмотря на возникающие на пути препятствия, в противном случае на успех можно не надеяться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 июля для Тельцов

Сегодня важно во всем уступать близкому человеку, сознательно отказываясь от конфликта, в противном случае на поверхность может выйти накопившееся взаимное недовольство, что не доведет до добра.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 июля для Близнецов

Новые люди, которые в этот день могут появиться в вашем окружении, не так просты, как может показаться на первый взгляд – чтобы избежать неприятных сюрпризов, необходимо соблюдать осторожность.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 июля для Раков

Общение с окружающими людьми осложнит взаимное непонимание, которое будет обусловлено негативными энергиями дня: чтобы не нарушить равновесие в отношениях с близкими, лучше не идти на конфликт.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 июля для Львов

Велика вероятность того, что кто-то из коллег попросит вас подменить его – звезды настоятельно рекомендуют вам не брать на себя чужие обязанности, вы можете не заметить заложенного в этой просьбе подвоха.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 июля для Дев

Предложение нового места работы может показаться более чем соблазнительным, тем не менее от него лучше отказаться – на поверку все будет не так просто, как покажется на первый взгляд.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 июля для Весов

Нежелательно вмешиваться с чужие конфликты, даже если вам покажется, что одну из его сторон несправедливо обижают – скорее всего, у ситуации есть подводные камни, искажающие ее восприятие вами.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 июля для Скорпионов

Перед тем как подписать какой-либо документ, даже если на первый взгляд он покажется вам незначительным, внимательно прочитайте его содержание, в противном случае можно пропустить нечто очень важное.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 июля для Стрельцов

Общение с недоброжелательно настроенными по отношению к вам людьми, даже если вы вынуждены жить или работать рядом с ними, лучше свести к минимуму – оно чревато серьезным конфликтом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 июля для Козерогов

В этот день важно соблюдать умеренность во всем – работе, эмоциях и даже пищевом рационе: любая чрезмерность может привести к непредсказуемым и, что немаловажно, неприятным последствиям.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 июля для Водолеев

От финансовых операций – даже самых незначительных, в виде пополнения телефонного счета – сегодня нужно отказаться: даже незначительная оплошность может стать причиной потерь.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 июля для Рыб

В том, что слово не воробей, вам сегодня предстоит убедиться на собственном опыте, если, конечно, вы не возьмете за правило сначала думать и только потом – говорить.