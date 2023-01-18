Гороскоп на 18 января для всех знаков Зодиака: день, когда будет трудно избежать конфликтов

День, когда к ссорам и конфликтам будут склонны даже самые спокойные и эмоционально уравновешенные люди. Поскольку результатом таких столкновений могут оказаться серьезные проблемы в отношениях, необходимо – по возможности – их избегать. Не стоит приступать к новым начинаниям – на доведение их до ума банально не хватит сил, поэтому их придется оставить незавершенными. Проблемы, возникшие в это время, могут затянуть как трясина, поэтому не рекомендуется их запускать – необходимо все недоразумения решать по горячим следам.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 января для Овнов

Наиболее успешными в этот день окажутся наименее серьезные и масштабные дела: дело в том, что сегодня нужно избегать повышенной важности, а с ними легко удастся ее снизить.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 января для Тельцов

Постарайтесь не вмешиваться в чужие конфликты – велика вероятность того, что это не более чем семейная ссора: ее участники не только быстро помирятся, но еще и вас обвинят в том, что случилось.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 января для Близнецов

Старт проекта, к которому вы готовились долго время, необходимо перенести хотя бы на пару дней, а пока желательно все еще раз тщательно проверить – возможно, обнаружится ошибка в расчетах.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 января для Раков

В поисках ответа на важный житейский вопрос обратитесь к своему внутреннему голосу – он вас не подведет, а вот с окружающими – даже друзьями – во избежание утечки информации лучше не делиться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 января для Львов

Не стоит отправляться в поездку, даже если вы планировали ее заранее: скорее всего, в силу самых разных причин она окажется неудачной: вы не сможете выполнить поставленную перед вами задачу.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 января для Дев

Велика вероятность обострения хронического заболевания: чтобы минимизировать его последствия, необходимо сразу же начать назначенное врачом лечение, а еще лучше – принять превентивные меры.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 января для Весов

В этот день вы можете столкнуться с агрессией, которая будет исходить от окружающих вас людей – помните: слова, которые они вам скажут, не имеют никакого отношения к вам – это отражение их собственных проблем.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 января для Скорпионов

Звезды рекомендуют вам сегодня не выходить из дома вообще, если же такой возможности не будет, постарайтесь нигде не задерживаться: сделайте все, что запланировали, и прямой дорогой отправляйтесь домой.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 января для Стрельцов

Вам сегодня не стоит заниматься решением профессиональных вопросов – толку от такой деятельности все равно не будет, поэтому лучше заменить ее хлопотами по дому и заботой о своей семье.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 января для Козерогов

Представители вашего знака, пожалуй, единственные во всем Зодиаке, кому сегодня не только можно, но и нужно общаться с окружающими, правда, необходимо соблюсти одно условие: разговоры нужно вести только по делу.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 января для Водолеев

Сегодня нежелательно тратить деньги, даже если речь будет идти о действительно необходимой вам покупке, а для того, чтобы избежать соблазна, лучше вообще не ходить в магазин – финансы целее будут.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 января для Рыб

Если не получится взять отгул и провести день дома, будьте на работе тише воды и ниже травы – избегайте общения с коллегами и особенно с начальством, если, конечно, вы не хотите вызвать его гнев.