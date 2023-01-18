Гороскоп на 18 января для всех знаков Зодиака: день, когда будет трудно избежать конфликтов

День, когда к ссорам и конфликтам будут склонны даже самые спокойные и эмоционально уравновешенные люди. Поскольку результатом таких столкновений могут оказаться серьезные проблемы в отношениях, необходимо – по возможности – их избегать. Не стоит приступать к новым начинаниям – на доведение их до ума банально не хватит сил, поэтому их придется оставить незавершенными. Проблемы, возникшие в это время, могут затянуть как трясина, поэтому не рекомендуется их запускать – необходимо все недоразумения решать по горячим следам.
Наиболее успешными в этот день окажутся наименее серьезные и масштабные дела: дело в том, что сегодня нужно избегать повышенной важности, а с ними легко удастся ее снизить.
Постарайтесь не вмешиваться в чужие конфликты – велика вероятность того, что это не более чем семейная ссора: ее участники не только быстро помирятся, но еще и вас обвинят в том, что случилось.
Старт проекта, к которому вы готовились долго время, необходимо перенести хотя бы на пару дней, а пока желательно все еще раз тщательно проверить – возможно, обнаружится ошибка в расчетах.
В поисках ответа на важный житейский вопрос обратитесь к своему внутреннему голосу – он вас не подведет, а вот с окружающими – даже друзьями – во избежание утечки информации лучше не делиться.
Не стоит отправляться в поездку, даже если вы планировали ее заранее: скорее всего, в силу самых разных причин она окажется неудачной: вы не сможете выполнить поставленную перед вами задачу.
Велика вероятность обострения хронического заболевания: чтобы минимизировать его последствия, необходимо сразу же начать назначенное врачом лечение, а еще лучше – принять превентивные меры.
В этот день вы можете столкнуться с агрессией, которая будет исходить от окружающих вас людей – помните: слова, которые они вам скажут, не имеют никакого отношения к вам – это отражение их собственных проблем.
Звезды рекомендуют вам сегодня не выходить из дома вообще, если же такой возможности не будет, постарайтесь нигде не задерживаться: сделайте все, что запланировали, и прямой дорогой отправляйтесь домой.
Вам сегодня не стоит заниматься решением профессиональных вопросов – толку от такой деятельности все равно не будет, поэтому лучше заменить ее хлопотами по дому и заботой о своей семье.
Представители вашего знака, пожалуй, единственные во всем Зодиаке, кому сегодня не только можно, но и нужно общаться с окружающими, правда, необходимо соблюсти одно условие: разговоры нужно вести только по делу.
Сегодня нежелательно тратить деньги, даже если речь будет идти о действительно необходимой вам покупке, а для того, чтобы избежать соблазна, лучше вообще не ходить в магазин – финансы целее будут.
Если не получится взять отгул и провести день дома, будьте на работе тише воды и ниже травы – избегайте общения с коллегами и особенно с начальством, если, конечно, вы не хотите вызвать его гнев.