Гороскоп на 23 января для всех знаков Зодиака: день мощного всплеска энергии

Овен (21.03 – 20.04)

Телец (21.04 – 21.05)

Близнецы (22.05 – 21.06)

Рак (22.06 – 22.07)

Лев (23.07 – 21.08)

Дева (22.08 – 23.09)

Весы (24.09 – 23.10)

Скорпион (24.10 – 22.11)

Стрелец (23.11 – 21.12)

Козерог (22.12 – 20.01)

Водолей (21.01 – 18.02)

Рыбы (19.02 – 20.03)

Многое будет зависеть от того, сможет ли человек взять над ней верх и использовать для решения важных задач, или она окажется сильнее и потащит его за собой, заставляя совершать поступки, в которых он впоследствии будет раскаиваться. В любом случае необходимо избегать злости, раздражения, агрессивности – в общем, отрицательных эмоций любого рода: они негативно скажутся на своем "авторе", а не на тех, против кого будут направлены.Гороскоп на 23 января для ОвновПочувствовав слабость, не торопитесь пить таблетки и обращаться к врачу: скорее всего, речь идет об элементарной усталости – отдохните как следует, тогда уже завтра от недомогания не останется и следа.Гороскоп на 23 января для ТельцовПостарайтесь воздержаться от резких высказываний в адрес кого-то из окружающих вас людей, даже если вам покажется, что они их заслужили: конфликт, вспыхнувший в результате, будет иметь серьезные последствия.Гороскоп на 23 января для БлизнецовЭнергию, которая в этот день будет буквально распирать вас изнутри, заставляя действовать активнее, чем обычно, необходимо направить в мирное русло – например, на выполнение своих рабочих обязанностей.Гороскоп на 23 января для РаковНе загоняйте обиду, которую могут вам сегодня нанести, вглубь – таким образом вы превратите ее в мину замедленного действия. Лучше сразу сказать нетактичному собеседнику, что он не прав.Гороскоп на 23 января для ЛьвовРаздражение, которое вы с самого утра будете испытывать по любому поводу, а иногда и совершенно без повода, может рассорить вас даже с близкими друзьями, поэтому звезды призывают вас сдерживать эмоции.Гороскоп на 23 января для ДевЕсли у вас не будет возможности провести день в уединении, постарайтесь хотя бы ограничить общение с окружающими вас людьми: повышенная конфликтность не лучшим образом скажется на отношениях.Гороскоп на 23 января для ВесовСегодня звезды призывают вас поменьше думать о других и побольше – о себе: вспомнив, когда вы в последний раз уделяли себе внимание, вы будете очень удивлены – окажется, что это было очень давно.Гороскоп на 23 января для СкорпионовПроведите день с теми, кто раздражает вас меньше всего – например, со своими детьми и домашними животными: так вам удастся сохранить ментальное здоровье, которое сегодня может находиться под угрозой.Гороскоп на 23 января для СтрельцовСамое главное для вас сегодня – темп: начав день энергично и активно, постарайтесь не потерять его в течение дня, так вы не только успеете сделать все, что запланировали, но и сохраните душевное спокойствие.Гороскоп на 23 января для КозероговРабочие вопросы, которые вы намерены решить в течение дня, желательно заранее объединить в один общий план, придерживаясь которого вы не будете ни на что отвлекаться и все сделаете в срок.Гороскоп на 23 января для ВодолеевНаиболее важные дела – как профессионального, так и личного свойства – лучше приурочить ко второй половине дня, в это время энергии будут более благоприятными – и для работы, и для отношений с близким человеком.Гороскоп на 23 января для РыбНе лучший день для общения с начальством, особенно если вы собираетесь обсудить с ним творческие или финансовые вопросы: вряд ли вам сегодня удастся найти общий язык.