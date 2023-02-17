Дмитрий Комаров показал секретный бункер с мониторами, где находится «Центр принятия решений ВСУ». ВИДЕО

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров показал видео из "центра принятия решений". Как рассказал журналист, речь идет о "том самом центре", который россияне ищут с начала полномасштабного наступления.



"Лично для меня эта встреча оставила очень приятные впечатления - я увидел перед собой не только военного, а прежде всего человека - скромного, вежливого, человечного", - описал Комаров боевого генерала.

Журналист Дмитрий Комаров уже несколько месяцев готовит документальный фильм про войну России в Украине. Его премьера должна состояться в годовщину полномасштабного российского вторжения на канале "1+1 Украина". В рамках этой работы Дмитрий Комаров побывал в одном из самых тайных мест и показал "изнанку" работы ВСУ.Так, на своих страницах в социальных сетях журналист опубликовал эксклюзивные кадры из Центра боевого управления, где принимаются важные стратегические решения. Интересно, что ранее доступ к этой секретной бункерной базе не предоставлялся представителям СМИ.Как настоящий профессионал Дмитрий Комаров провел съемку с соблюдением мер безопасности после долгих месяцев ожидания встречи с высшим командованием ВСУ.На видео во время проведения рабочего совещания можно увидеть одного из опытнейших генералов, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, который планировал Киевскую битву, Харьковскую и Лиманскую операции.



Также при просмотре видео отчетливо видны десятки компьютеров, экранов с обстановкой на фронте и картами боевых действий.

К слову, где и когда происходила съемка, неизвестно.

Напомним, что российское руководство все месяцы тотальной войны угрожает то Украине, то Западу ракетными ударами "по центрам принятия решений" за те или иные поставки вооружений, которые готовятся союзники передавать ВСУ.

В октябре 2022 года президент Зеленский даже заявил, что "мир должен донести до РФ, что в случае ракетного удара по Банковой "будет удар по Кремлю".

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