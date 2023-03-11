«Мы с Россией были вместе, теперь нас убивают. Как мы простим им это?» — интервью с матерью расстрелянного солдата

Прасковья Михайловна показывает корреспондентам BILD военную форму и фотографии. Это то, что осталось у неё от погибшего сына.

О том, что Саши больше нет в живых, Прасковья Михайловна узнала из соцсетей. Кадры, на которых предположительно российские военные расстреливают пленного Александра Мациевского после его слов «Слава Украине», облетели весь мир.

«Он стоял без оружия, но в то же время гордился тем, что он украинец. Он всегда был невероятно смелым. В тот момент единственным оружием, которым он мог защитить себя, было произнести: "Слава Украине!"», — говорит Прасковья Михайловна.

Она надеется, что виновные в смерти её единственного сына понесут наказание.

«Мы с Россией были вместе, теперь нас убивают. Как мы простим им это?», — задаётся вопросом женщина. Её сын работал в России. Там же он встретил свою жену.

Видео-версия интервью с матерью убитого солдата