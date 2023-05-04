Как ВСУ могут освободить Крым: эксперт озвучил план

Неизбежность освобождения захваченного Россией в 2014 году украинского полуострова приблизилась во времени. Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что Украина может использовать неожиданные методы для освобождения Крыма от российской оккупации.

О каких средствах вообще могло идти речь, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Если он говорит о неожиданных методах, то, скорее всего, это неожиданно может быть и для нас. Пока известно, что нам не передавали дальнобойную ракетную технику наши партнеры, поэтому есть определенное расстояние, которое мы можем поражать тем, что есть сейчас. Но наши БПЛА собственного производства могут летать на расстояние более тысячи километров и даже была информация, что они могут летать на расстояние до 3 тысяч километров.



Поэтому, скорее всего, Данилов имел в виду, что это будут массированные атаки наших БПЛА.Трудно представить, что это может быть еще. Есть артиллерия, есть РСЗО и есть определенные расстояния, на которых они могут поражать врага. Наше оружие: оно не такое мощное, эти летучие аппараты могут нести небольшие взрывчатки, но зато они могут летать очень далеко, скорее всего, мы уже их достаточно выработали и сможем делать такие массированные атаки на военные объекты как в Крыму, так и в другие города РФ. Об этом даже говорили в российских пабликах. Они очень боятся и понимают, что большое количество БПЛА, которыми мы можем атаковать военные объекты россиян, они не способны перехватить. Это может причинить им большой вред", — отметил он.

Путин объявит о выводе войск из Украины