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Львов: 6 июня российская ракета попала в многоэтажку, есть погибшие и раненые. ФОТО, ВИДЕО

Сегодня, 09:05:41 537 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Львов: 6 июня российская ракета попала в многоэтажку, есть погибшие и раненые. ФОТО, ВИДЕО

Из-под завалов жилого дома во Львове спасатели достали трех погибших, сообщил городской голова Садовый.
 
Этой ночью россияне попали в многоэтажку во Львове. Известно про 8 раненых. Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов – мэр Львова Андрей Садовый.
 
Садовой рассказал, что повреждено около 60 квартир и 50 машин. На месте работает оперативный штаб. 
 
Также известно, что во Львове поврежден объект критической инфраструктуры, предварительно есть раненные. Об этом рассказал глава ОВА.

 







В львовском доме, куда упали обломки ракеты, разрушены 3 и 4 этажи в пределах двух подъездов, сообщает ГосЧС. Из дома отселены 64 человека, семь спасены из-под завалов.
 
Мэр Львова Садовой назвал эту атаку крупнейшей с момента вторжения РФ. 
 
Вероятно, он подразумевал не только дом, но и пораженный во Львове объект инфраструктуры, о чем пока власти уточнений не дают.

Тем временем, уже 34 пострадавших и четверо погибших после ночных ударов "Калибрами".
Тэги: война в Украине, ракетный удар, Львов
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