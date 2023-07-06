Львов: 6 июня российская ракета попала в многоэтажку, есть погибшие и раненые. ФОТО, ВИДЕО

Этой ночью россияне попали в многоэтажку во Львове. Известно про 8 раненых. Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов – мэр Львова Андрей Садовый.

Садовой рассказал, что повреждено около 60 квартир и 50 машин. На месте работает оперативный штаб.

Также известно, что во Львове поврежден объект критической инфраструктуры, предварительно есть раненные. Об этом рассказал глава ОВА.





Мэр Львова Садовой назвал эту атаку крупнейшей с момента вторжения РФ.

Вероятно, он подразумевал не только дом, но и пораженный во Львове объект инфраструктуры, о чем пока власти уточнений не дают.



Тем временем, уже 34 пострадавших и четверо погибших после ночных ударов "Калибрами".

Из-под завалов жилого дома во Львове спасатели достали трех погибших, сообщил городской голова Садовый.В львовском доме, куда упали обломки ракеты, разрушены 3 и 4 этажи в пределах двух подъездов, сообщает ГосЧС. Из дома отселены 64 человека, семь спасены из-под завалов.