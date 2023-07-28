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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Июль » 28 » 08:38:07
 

Командир батальона «Призрак» Артур Богаченко был убит на подступах Бахмута

Сегодня, 08:53:07 171 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Командир батальона «Призрак» Артур Богаченко был убит на подступах Бахмута

Вчера 27 июля в боях за южные подступы Бахмута десантниками ВСУ был ликвидирован один из главных командиров "ЛНР" Артур Богаченко, сообщают в РФ.
 
Этот террорист возглавлял созданный ещё в 2014 гожу батальон «Призрак». Погиб в боях у Клещеевки.
 
Известно, что Богаченко сменил на этой должности основателя "Призрака" Алексея Мозгового, убитого в 2015 году.

​​​​​Батальон Призрак — это незаконное вооруженное формирование, которое было создано «полевым командиром» Алексей Мозговым в Луганске после начала российской агрессии против Украины в 2014 году.
 
Боевики Призрака контролировали район Антрацита в Луганской области и участвовали в боях за Дебальцево Донецкой области зимой 2015 года.
 
Богаченко стал третьим умершим командиром Призрака, отмечает аналитик Игаль Левин. В 2015 году был убит первый главарь этой террористической группы Мозговой. В 2020 году умер еще один командир боевиков Алексей Марков. Пропагандистские росСМИ тогда заявляли, что он погиб, якобы, в ДТП.
Тэги: Бахмут, ЛНР, война в Украине
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