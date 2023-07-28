Командир батальона «Призрак» Артур Богаченко был убит на подступах Бахмута

Этот террорист возглавлял созданный ещё в 2014 гожу батальон «Призрак». Погиб в боях у Клещеевки.





​​​​​Батальон Призрак — это незаконное вооруженное формирование, которое было создано «полевым командиром» Алексей Мозговым в Луганске после начала российской агрессии против Украины в 2014 году. Известно, что Богаченко сменил на этой должности основателя "Призрака" Алексея Мозгового, убитого в 2015 году.​​​​​Батальон Призрак — это незаконное вооруженное формирование, которое было создано «полевым командиром» Алексей Мозговым в Луганске после начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

Боевики Призрака контролировали район Антрацита в Луганской области и участвовали в боях за Дебальцево Донецкой области зимой 2015 года.

Богаченко стал третьим умершим командиром Призрака, отмечает аналитик Игаль Левин. В 2015 году был убит первый главарь этой террористической группы Мозговой. В 2020 году умер еще один командир боевиков Алексей Марков. Пропагандистские росСМИ тогда заявляли, что он погиб, якобы, в ДТП.

Вчера 27 июля в боях за южные подступы Бахмута десантниками ВСУ был ликвидирован один из главных командиров "ЛНР" Артур Богаченко, сообщают в РФ.