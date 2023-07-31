31 июля Россия ударила ракетами по жилому дому в Кривом Роге: под завалами могут быть люди. ФОТО

Утром 31 июля город Кривой Рог потрясли громкие взрывы, после которых на территории всей Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Так страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла ракетные удары по городу – предварительно, атаковано две многоэтажки, где могут быть жертвы.

Глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул указал о взрывах и призвал граждан ничего не фиксировать это на камеру, но вскоре в сети стали сообщать о прилете по жилищной инфраструктуре. Очередной террористический акт со стороны оккупантов подтвердили в МВД.

"Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал чиновник в 09:07.

За несколько минут до этого в Кривом Роге и в целом всей Днепропетровской области прозвучали сирены воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Несмотря на предостережения властей, в местных чатах уже опубликовали фото из Кривого Рога, заявив, что речь идет о прилете в жилом квартале.

"В Кривом Роге из-за взрыва у жильцов дома вылетели окна. На месте прилета есть разрушения! Предварительно, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что вражеская ракета буквально пробила несколько этажей многоквартирного дома. Там поднялся пожар.

Жителей быстро эвакуировали. На место удара прибыли скорые, спасательные и правоохранительные службы.

В то же время в некоторых пабликах указывают, что прилетов было два: вероятно, баллистическими ракетами "Искандер-М" и оба по гражданским объектам – жилым домам.

"Просто обычные квартиры. Обычные люди. Есть пострадавшие", – написали в сети.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

"Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы. Соблюдайте меры безопасности. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Дополнительная информация уточняется!" – подтвердили в МВД.

Глава ведомства Игорь Клименко уточнил, что оккупанты нанесли удар по городу двумя ракетами: одна попала в четырехэтажное здание учебного заведения, под завалами которого могут находиться люди; вторая разрушила секцию с четвертого по девятый этажи жилого дома, где возник пожар.

По состоянию на 10:15 известно об одном погибшем. За медицинской помощью обратились 10 жителей.

"Чрезвычайники тушат огонь и разбирают завалы. Там еще могут быть люди… Спасательные работы продолжаются", – отметил министр.