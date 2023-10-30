«Баба Яга» украинской армии. Как дроны-бомберы меняют ход войны в Украине

Украинскими дронами-бомберами с начала 2023 года были уничтожены тысячи единиц российской техники общей стоимостью в миллиарды долларов. Их все больше используют ВСУ против врага. Что нужно сделать властям, чтобы масштабирование их использования ВСУ было качественным, рассказывает глава наблюдательного совета ОО «Аэроразведка» Алексей Гончарук

Каждая масштабная война является основой специфического переосмысления фольклора. Наша война не исключение.

В российской армии на вооружении есть реактивная установка для разминирования УР-77 «Метеорит», которую в народе называют «Змей Горыныч». Название досталось ей из-за особенностей применения – машина, вместе с языками пламени, извергает из себя реактивный снаряд. Он тянет за собой спецсредство длиной 90 м, что извне напоминает начиненный взрывчаткой пожарный шланг.

Этот шланг пролетает 300–500 м, взрывается и, уничтожая все живое в радиусе от 6 м до 14 м, создает проход в противотанковых минных полях.

Вместо выполнения «штатных» задач, в последние годы россияне безрезультатно пытались применять своих «Горынычей» для попыток прорвать позиции ВСУ. Единственный тип задач, для выполнения которого россияне смогли адаптировать «Горыныча» – это удары по гражданским объектам на Востоке Украины. Для устрашения.

Прекрасный пример дорогого, бессмысленного, но очень разрушительного способа ведения войны. Полностью в духе нашего врага.

Совсем другое дело с другим известным персонажем славянских сказок – Бабой Ягой, которую также актуализировала российско-украинская война.

«Бабой Ягой» российские солдаты называют украинские дроны-бомберы. Они появляются преимущественно ночью, уничтожают цель и моментально исчезают в темноте. Оставляя после себя животный страх у выживших.

Десятки перехватов разговоров россиян свидетельствуют о том, что «Баба Яга» уже заставила захватчиков не только бояться, но и существенно корректировать свою тактику по всей линии фронта.

С начала полномасштабного вторжения я активно вовлечен в разработку и применение украинских дронов разного типа, поэтому поделюсь некоторыми личными наблюдениями.

Военнослужащий ВСУ запускает дрон вблизи Бахмута Фото Getty Images

Гонки технологий

За время полномасштабной войны украинцы придумали множество совершенно новых типов вооружения, а также переосмыслили применение старого.

«Баба Яга» является новым типом вооружения, которое зарождалось еще с 2014-го, но массово начало применяться чуть более года назад.

Она быстро эволюционировала. Сначала дроны-бомберы летали всего на 3–5 км и носили пару килограммов боевой нагрузки. Но постепенно радиус их применения и эффективность значительно увеличились.

Пока ударных коптеров на фронте было всего десятки, для россиян это было просто неприятной неожиданностью. Но в последние полгода их уже сотни, и это оказывает существенное влияние на тактику окупантов, заставляя их каждую ночь перемещать всю свою технику на 10 км от линии огня, чтобы «Баба Яга» их не достала. Это существенно усложнило прифронтовую логистику россиян.

Когда украинские бомберы начали залетать на 15 км и дальше, перемещать технику россиянам стало совсем проблематично. Поэтому враг вынужден был сосредоточиться на активном противодействии – так у них существенно возросла плотность средств РЭБ, гораздо чаще стали встречаться снайперы с тепловизионными прицелами, приваренные на танки «мангалы» и макеты техники, чтобы ввести «Бабу Ягу» в заблуждение.

В ответ украинские производители постоянно работают над увеличением устойчивости навигационных модулей, средств связи и усовершенствованием конструкции этих дронов, борясь за каждую минуту аппаратов в воздухе. Идут жесткие гонки технологий и тактик, постоянно меняющих расклад сил на разных направлениях.

Дроны-бомберы в ночном небе. Фото предоставлено Алексеем Гончаруком

Пример эффективности

Одна «Баба Яга» «живет» в среднем 8–12 вылетов и успевает поразить добрый десяток разных целей, из которых три-пять единиц – военная техника. При этом, в отличие от «Горыныча», это очень точное оружие, позволяющее уничтожать врага с минимальным риском причинения вреда для гражданского населения и окружающей среды.

С начала 2023 года украинскими дронами-бомберами уже уничтожены тысячи единиц российской техники общей стоимостью в миллиарды долларов. При расходах всего в миллионы, потому что средняя стоимость одного такого дрона – пару десятков тысяч долларов, что сопоставимо с одним выстрелом для украинского противотанкового комплекса «Стугна».

За 1 грн, потраченную на создание дрона-бомбера, удается нанести врагу ориентировочно в более чем 100 раз больший вред. И это не учитывая, что от работы ударных дронов каждую ночь гибнут десятки российских солдат, а украинские операторы находятся в относительной безопасности и редко несут потери, набираясь опыта.

Поразительна эффективность оружия будущего, созданного украинцами.

Качественное масштабирование

Если в ближайшие месяцы не произойдет ничего революционного, то в следующем году популяция дронов-бомберов увеличится еще на порядок – их будут тысячи, что вполне могло бы дать возможность Силам обороны Украины ювелирно, но тотально «выжигать» орков на 15–20 км вглубь по всей линии фронта.

Однако с ростом количества дронов эффективность в расчете на отдельную единицу ожидаемо снизится, поэтому простого увеличения количества дронов на фронте недостаточно. Масштабирование должно быть качественным, а без изменения условий их использования это невозможно.

Нужна качественная государственная политика и слаженная работа органов безопасности и обороны. Здесь пространство для усовершенствования еще очень велико. От внедрения матриц синхронизации для улучшения координации между подразделениями и углубления использования системы Delta для улучшения ситуационной осведомленности до обеспечения экипажей качественными боеприпасами.

Это большая работа, которую необходимо сделать Минобороны Украины и Генеральному штабу в ближайшие месяцы.

«Баба Яга» – это далеко не единственный тип дронов, приближающих победу. Гонки технологий проходят в очень многих дисциплинах. Но дроны-бомберы – это сегмент, где украинцы благодаря гибкости, скорости и креативности многих команд получили безусловное преимущество над врагом. Этот успех нужно развивать.

Уже очевидно, что мы не сможем долго тратить выстрелы десятками-сотнями тысяч, и с каждым днем войны об эффективности придется задумываться все больше.

Поэтому технологичность и высокая эффективность должны стать идеологическим фундаментом стратегии победы над российским бессмысленным и разрушительным «Змеем Горынычем».



Алексей Гончарук. Контрибьютор Forbes