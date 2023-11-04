Призывают ли с 25 лет и где служат мужчины без военного опыта

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года, все мужчины от 18 до 60 лет в этот период считаются военнообязанными. Любого из них могут мобилизовать, если нет отсрочки и ВВК признает годным по состоянию здоровья. Мобилизации подлежат мужчины с опытом службы а также специалисты, которые не служили, но имеют нужные на фронте звания.

Осенью 2022 года в Украине внесли правки в закон о воинской обязанности и военной службе, добавив статью 18−1. Она запрещает проводить призыв на срочную службу во время военного положения. До этого дважды с февраля 2022 года военно-политическое руководство отменяло призыв на срочную службу из-за боевых действий и военного положения.

По инициативе военного руководства Верховная Рада рассмотрела и приняла законопроект № 9281, который вносит изменения в законодательство относительно срочной службы, мобилизации и службы в запасе. В запас предлагают переводить с 25 лет, а не с 27 лет, как было указано в Законе. Это могло бы позволить призывать по мобилизации мужчин без военного опыта после 25 лет, а не после 27 лет.

Мобилизуют ли с 25 лет в Украине

Законопроект № 9281 предусматривает изменения в статьи 15, 18, 18−1 и 37 Закона, и меняет возраст призывников с от 18 до 27 лет до от 18 до 25 лет. Председатель Верховной Рады подписал закон, однако он не вступил в действие, поскольку не было подписи президента.

Президент до сих пор не подписал законопроект, а также не была выполнена процедура, предусмотренная законом — законопроект № 9281 не был возвращен в Верховную Раду с рекомендациями по изменениям, Владимир Зеленский не наложил вето на законопроект, как это предусматривает статья 84 Конституции Украины.

Статья 94 Конституции предусматривает, что в случае, если президент Украины не подписал такой закон, он безотлагательно официально обнародуется председателем Верховной Рады Украины и опубликовывается за его подписью. После этого он вступает в действие, как указано в его тексте. Однако, в случае, когда законопроект лежит на столе президента неподписанный, нет четкой инструкции в законодательстве Украины, как его подписать и ввести в действие. Законопроект считается таким, что до сих пор не вступил в силу.

То есть, мобилизация мужчин без опыта службы после 25 лет все еще запрещена.

Мобилизация без опыта — кто подлежит и где служить

Руководитель Харьковского областного ТЦК Владимир Арап сообщил ArmyInform еще в июне 2023 года, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией и работники ТЦК принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания. Обращают внимание на дефицитные специальности — танкисты, артиллеристы, а также на хотя бы наличие срочной службы.

Мобилизация происходит по плановым задачам, определенным Генштабом Украины. ТЦК действуют в соответствии с поставленными требованиями и выполняют эти планы. Как подчеркнул NV полковник Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, предпочтение отдается пригодным по состоянию здоровья и специалистам, необходимым на фронте.

Руководитель Кременчугского районного ТЦК Роман Сушко объяснил, что сразу после мобилизации мужчины без военного опыта направляются в учебные центры в соответствии со специальностью.

Обучение проходят все мобилизованные, оно длится минимум месяц, и может больше — в зависимости от специальности. Сразу на фронт не отправляют никого, законодательством прямо запрещено допускать к боевым действиям таких мобилизованных. В уставах ВСУ предусмотрено, что командир не может отправлять на передовую для участия в боевых действиях военных, которые не проходили обучение.

Для отдельных специальностей обучение может проводиться за рубежом на НАТиских образцах техники. После обучения таких мужчин распределяют в подразделения в соответствии со специальностями и полученными знаниями.

Мобилизации подлежат:

годные и ограниченно годные военнообязанные от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе после окончания высшего военного учебного заведения или военной кафедры;

годные и ограниченно годные военнообязанные от 18 до 60 лет с опытом военной службы;

годные и ограниченно годные мужчины от 27 до 60 лет, у которых нет опыта службы;

исключенные и снятые с воинского учета, если ВВК признает их годными и они не совершали тяжкого или особо тяжкого преступления;

Двойное медицинское обследование

Из-за изменений от приказа МО № 490 уменьшено количество болезней, из-за которых можно признать военнообязанного непригодным к службе. Однако для ограниченно годных предусмотрено, что надо указывать где именно он может служить и что противопоказано.

Кроме того, после мобилизации мужчин направляют в учебные центры, где они проходят еще одно обследование, которое проверяет его состояние здоровья, также проводят морально-психологическую проверку. Если результаты будут неудовлетворительные, такого военнообязанного могут вернуть в ТЦК.

В учебных центрах мобилизованные проходят общую военную подготовку, слаживание в подразделениях и необходимую подготовку для работы по специальности, если она в этом нуждается.