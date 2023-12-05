Бывший главком ВСУ Виктор Муженко: Украина должна перейти к стратегической обороне

Генерал Виктор Муженко был главнокомандующим ВСУ на протяжении всего президентства Петра Порошенко. В украинском обществе и СМИ отношение к нему неоднозначное. С одной стороны, он считался по-настоящему боевым генералом — лично ездил в районы военных действий и принимал непосредственное участие в фронтовых операциях. За известную бесшабашность он был известен среди рядовых бойцов как «Витя-война». С другой стороны, многие связывают именно с его фамилией одну из самых трагичных страниц в истории украинской армии — Иловайский котел. В любом случае, мало кто в мире имеет настолько же большой практический опыт противостояния российской армии, как Виктор Муженко.

Только что избранный президентом Владимир Зеленский отправил Виктора Муженко в отставку одним из первых своих решений в мае 2019 года. Тогда много говорили о том, что Зеленский, пришедший к власти на лозунгах примирения с Россией, не доверяет «порошенковскому» генералитету.

Спустя четыре месяца президент Украины и вовсе уволил Муженко с военной службы. Генерал перешел на научную работу в Центральный научно-исследовательский институт ВСУ.

Ранним утром 24 февраля 2022 года 60-летний Виктор Муженко надел военную форму и «самостоятельно инициировал свой приход в Генштаб». Тогда, в первый день большой войны, его сфотографировали склонившимся над большой картой военных действий рядом с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

«Я включился в работу, начались процессы по организации сопротивления и отражения российской агрессии», — лаконично рассказывает он о своей работе в генеральном штабе ВСУ.

Эта работа не продлилась долго. Муженко вспоминает: уже в двадцатых числах апреля, когда российские войска ушли из-под Киева, Валерий Залужный сказал ему, что у президента Зеленского «есть видение, что он не должен присутствовать на пункте управления».

После этого Виктор Муженко вернулся к научной работе. Интервью корреспондентке Украинской службы Би-би-си Оксане Тороп — один из очень немногих разговоров генерала со СМИ за время полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины.

Почему контрнаступление не оправдало ожиданий?

В разговоре с Би-би-си Виктор Муженко оценивает результаты начатого летом этого года контрнаступления украинских войск неоднозначно.

С одной стороны, говорит он, ВСУ удалось «потеснить россиян», что, с учетом перевеса российских войск в воздухе, в артиллерии и наличия многокилометровых минных полей, можно назвать чудом.

С другой стороны, он признает, что «ожидания, сформированные информационной поддержкой, не стали реальностью для Украины». «Это многих разочаровало, а некоторые даже впали в пессимизм после таких незначительных, как они считают, приобретений», — говорит Муженко.

В интервью Би-би-си генерал называет несколько причин такого развития событий.

Он рассказывает о неоправданном оптимизме руководящих офицеров 9-го и 10-го армейских корпусов — соединений, сформированных специально для проведения летнего контрнаступления, — с которыми он общался.

«Меня удивило такое оптимистичное отношение к будущим военным действиям. Как-то все было рассчитано, (что)… мы пойдем — и они убегут. У нас тут появятся танки „Леопарды“, там появятся бомбы, там БМП „Брэдли“, куча всякого вооружения, мы наносим удары и так далее… Но пошло не так, как думалось и как хотелось, к сожалению», — говорит Муженко.

Кроме того, по его словам, предварительные расчеты — генерал не уточняет, кто их проводил, — «не показывали мощного прогресса в наших действиях в общем замысле контрнаступательной операции».

«Не просматривалось и стратегического замысла этой операции. Просматривались отдельные операции на отдельных направлениях… Концентрации войск у нас не было. Ко всем неблагоприятным условиям, не было еще и численного перевеса, а если и был, то незначительный. Это не тот перевес, который должен быть при проведении таких наступательных операций», — говорит Муженко.

Слова генерала Муженко входят в противоречие с оценками главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В опубликованном 1 ноября интервью изданию Economist Залужный заявил, что «учебники НАТО и выполненные нами расчеты показывали, что четырех месяцев нам должно было хватить для того, чтобы войти в Крым, повоевать в Крыму, выйти из Крыма и зайти туда еще раз».

Заявления Муженко по этому поводу можно читать как критику украинского генералитета: «Возникает вопрос, а кто принимал эти расчеты? Где (было) руководство этой стратегической операцией, которое должно было пропустить эти расчеты через себя, понять, насколько они реалистичны? Действительно ли украинская сторона сумела адекватно оценить противника и его возможности?»

Отдельно Виктор Муженко оценил операцию по форсированию Днепра и созданию ВСУ плацдарма на его левом берегу. По его словам, эта сложнейшая операция была проведена украинцами успешно, однако, продолжает он, «вопрос состоит в своевременности этой операции и ее перспективах».

Во-первых, объясняет Муженко, сейчас перед украинскими военными возникает вопрос о том, можно ли расширить созданный плацдарм до той степени, чтобы туда можно было переместить тяжелую технику и наладить логистику. Во-вторых, по мнению генерала, операцию по созданию плацдармов на левом берегу нужно было проводить несколько раньше.

Как будет развиваться ситуация дальше?

В разговоре с Би-би-си Виктор Муженко не соглашается с мнением, что ситуация на фронте сейчас пребывает в тупике: «Это война. Тут бывают не только победы, тут иногда бывают и поражения. Тут бывает не только успешное продвижение, но и сдерживание нас противником».

Говоря о развитии ситуации в ближайшем будущем, Муженко выделяет три блока прогнозов.

Во-первых, он ожидает активизации россиян на некоторых направлениях: «Она уже происходит. Путину нужны победы-символы. На слуху Авдеевка — она должна быть захвачена. Есть Марьинка — она должна быть захвачена. Есть Купянск, Угледар — они должны быть захвачены. Есть вклинивание наших войск на запорожском направлении — оно должно быть как минимум выровнено по исходной линии, с которой все начиналось. То же самое по херсонскому направлению».

Во-вторых, Муженко прогнозирует российские ракетные удары по инфраструктурным объектам в тыловых районах Украины с целью создания напряжения в обществе.

В-третьих, говорит Муженко, россияне будут проводить информационно-психологические операции с целью разжигания противоречий в украинском обществе, инспирировать конфликты между военным и политическим руководством Украины.

Тем не менее в этой ситуации, считает Виктор Муженко, Украина сохраняет «потенциальную возможность осуществить разгром оккупационных войск на территории Украины».

«Вопрос в том, как мы будем реализовывать свои замыслы. Если мы опять будем ходить в лобовые атаки, то я думаю, что будут проблемы. Я вижу наши дальнейшие действия такими: переход к стратегической обороне, построение глубоко эшелонированной, оборудованной в фортификационном плане обороны, соответствующих рубежей, позиций и так далее», — говорит он.

Подпись к фото, Виктор Муженко во время интервью корреспонденту Би-би-си Оксане Тороп

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский назвал сооружение фортификационных сооружений одним из приоритетов в дальнейших военных действиях на ближайшее время. Наблюдатели называли решение украинцев перейти к сооружению оборонительных рубежей запоздалым.

Муженко уточняет, что вопрос о построении масштабных фортификаций стоял перед украинским руководством еще весной прошлого года, однако, продолжает он, «мы ожидали, что удачно проведем контрнаступление в этом году и выйдем на государственные границы 1991 года. Наверно, это было ошибкой».

По его словам, стратегическая оборона, к которой должны уже сейчас перейти украинские силы, предусматривает нанесение ими контрударов, а в случае их успехов — контратак.

Параллельно, говорит Муженко, Украина должна «переформатировать фронт».

«Это означает, что нам нужно создать мощный резерв — не только количественный, но и качественный. А качественный резерв — это наличие военных организмов: бригада, корпус и так далее — подготовленных, оснащенных, слаженных, с высоким моральным духом, способных решать такие вопросы», — резюмирует он.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Верховная рада приняла закон, который позволит мобилизовывать в армию не с 27, а с 25 лет. Но президент Зеленский уже полгода его не подписывает

Для этого, продолжает Муженко, государство должно изменить подход к мобилизации — к ней должны подключиться органы государственной власти и негосударственные структуры, в том числе церкви, «которые должны формировать у граждан сознательное отношение к мобилизации и вообще понимание того, с какой целью она проводится».

«Эта война — за независимость, за существование украинской нации. Сейчас, возможно, острота этого вопроса несколько утрачена, и это проблема», — говорит Муженко.

Вместе с тем, генерал Муженко в разговоре с Би-би-си повторяет тезисы украинской власти о том, что любые переговоры с Россией сейчас служат интересам Москвы. Заявления же российского руководства на фоне кардинального увеличения расходов на военные цели в бюджете на следующий год призваны лишь скрыть очевидное: Россия готовится к дальнейшей войне.

«Если и проводить переговоры, то только с позиции силы и тогда, когда мы будем иметь определенный успех, а не тогда, когда Россия нивелировала и локализировала наши возможные успехи», — считает Виктор Муженко.

Что происходит между Зеленским и Залужным?

Комментируя по просьбе Би-би-си публикации украинских и западных СМИ о конфликтах между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Виктор Муженко эмоционально заявляет, что не понимает природы возможного конфликта между ними: «Есть четкое, законодательно оформленное понимание того, что главнокомандующий подчиняется Верховному главнокомандующему — президенту Украины. Президент Украины по представлению министра обороны назначает главнокомандующего, президент Украины увольняет его без представления. Какой тут может быть конфликт? Какой?»

«Если есть недоразумения, различные точки зрения, то они согласовываются и выясняются. И это должен быть разговор не через СМИ, это не должно быть вынесение в публичную плоскость, это должен быть разговор тет-а-тет. Когда представляются определенные обвинения, определенные недоразумения — они все или решаются, или не решаются, и тогда президент может принять любое законное решение, это в его полномочиях», — говорит Виктор Муженко.

Тем не менее генерал критикует украинских политиков, которые — в основном, посредством соцсетей — требуют у военных предоставить им «план войны на 2024 год». В разговоре с Би-би-си Муженко не называет фамилий, но, очевидно, речь идет о близкой к офису президента Украины депутате Верховной Рады Марьяне Безуглой, которая вторую неделю атакует Залужного провокационными постами в своих соцсетях.

«То, что сейчас заявляют, — это даже не непрофессионализм, это полное непонимание ситуации и вопросов стратегического планирования. Поэтому все эти наезды — это элемент какой-то информационной операции… И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма и не содействует повышению боевого духа в военных частях, когда они видят все эти перипетии, которые происходят у них за спиной, в тылу», — говорит Муженко.

По его словам, снять проблемы в отношениях между президентом и главкомом ВСУ мог бы сам Валерий Залужный. Для этого, считает генерал, Залужный должен был бы во всеуслышание заявить, что у него нет никаких политических амбиций.

«И [тогда] все те, кто сбоку, справа, слева или сзади нашептывают и кричат, что [у Залужного] есть [политические] амбиции, перспективы и так далее, сразу бы затихли. Но этого почему-то нет. А почему? Тут возникает вопрос», — говорит Муженко.

Заявление Муженко прозвучало на фоне публикации социологической группой «Рейтинг» результатов опроса, из которого следует, что Валерий Залужный — единственный возможный конкурент Владимира Зеленского на гипотетических выборах президента Украины.

Опубликованная в понедельник статья киевского издания «Украинская правда», посвященная перипетиям взаимоотношений между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, утверждает, что еще с весны прошлого года могущественного главу офиса президента Андрея Ермака «волновали возможные амбиции, Залужного… [он] регулярно обращал внимание всего окружения Зеленского на главкома».

Считается, что именно Валерию Залужному был адресован призыв Зеленского к генералам, чтобы они не занимались политикой, озвученный в недавнем интервью британской газете Sun.

Сам Валерий Залужный никогда не делал заявлений относительно своих политических планов.



Интервью корреспонденту Би-би-си Оксане Тороп