Чи будуть вручати повістки поштою і що кидатимуть у поштову скриньку

Президент Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію 16 квітня. Положення закону наберуть чинності вже 18 травня. Вони змінять правила оповіщення населення, військового обліку, призову й інших аспектів мобілізації та військової служби.

До офіційного оприлюднення тексту закону про мобілізацію у суспільстві точилася дискусія щодо зміни правил оповіщення. Найбільш резонансними були норми щодо повісток онлайн та в Дія, обов’язкової реєстрації електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Зараз доля цих норм стала відомою.

Розповідаємо, як положення нового закону про мобілізацію змінять порядок оповіщення населення та чи вважатиметься врученою повістка, залишена в поштовій скриньці.

Новий закон про мобілізацію — коли та кому треба уточнити свої дані

Після набрання чинності новим законом особи, які стоять на військовому обліку, та особи, які підлягають взяттю на нього, протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації мають уточнити:

адресу проживання;

номери телефонів;

адреси електронної пошти;

інші персональні дані.



Для уточнення своїх персональних данних зазначені особи не мають очікувати повістку, а самостійно оновити їх в:

територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки;

центрі надання адміністративних послуг;

через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста.



Військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, можуть уточнити свої дані:

через офіційну електронну адресу або офіційний номер телефону ТЦК за місцем перебування на військовому обліку;

через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.



Реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста не є обов’язковою, згідно з нормами нового закону про мобілізацію.

Вручення повістки поштою або онлайн — чи передбачене новим законом

Якщо чоловік віком від 18 до 60 років не виконає вимогу з оновлення даних протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації, то цю вимогу надсилають у поштову скриньку, і це буде вважатися належним інформуванням особи. Про це журналістам розповів нардеп та член профільного комітету парламенту Федір Веніславський.

«По суті, повідомлення в цьому аспекті точно не буде якимось чином порушувати права людини чи людина зможе оскаржити, якщо вона несвоєчасно прибула… Є 60 днів, усі — я, як народний депутат, ваші колеги-журналісти чоловічої статі, державні службовці, посадовці всіх рівнів — зобов’язані оновити свої персональні дані. Що стосується повістки, то повістка вручається, як і вручалася, — під розпис про вручення», — наголосив депутат.



Веніславський зауважив, що негативних наслідків, якщо повістка кинута в поштовий ящик, не буде, бо це не вважається належним врученням повістки.

Норма про те, що вручення самої повістки може відбуватись через електронний кабінет призовника або електронною поштою, була відхилена парламентарями. У початковій версії законопроєкту № 10449 пропонувалося вважати це рівнозначним особистому врученню повістки.

Хто має право вручати повістки

Порядок вручення повістки регулює постанова Кабміну № 1487. Юристка Юридичної сотні Марія Звягінцева пояснила, що вручати повістки можуть лише уповноважені особи, до яких належать:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад — у разі отримання розпорядження територіального центру комплектування;

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій — лише за розпорядженням ТЦК;

керівники навчальних закладів — також за наявності розпорядження ТЦК;

представники ТЦК, яких керівник ТЦК наказом уповноважив на видачу повісток.



Громадяни мають право вимагати в особи, яка вручає повістку, показати документ, що уповноважує її до таких дій. Тобто наказ керівника ТЦК про вручення повістки із прізвищами цих осіб, а також — службові посвідчення, які доводять, що ці особи працюють в установах та є тими, кого уповноважив керівник ТЦК.

В Україні повістку вручають особисто особі, якій вона призначена, та під її підпис. Це підтверджено рішенням Верховного Суду у справі № 759/5435/16-к від 28 січня 2020 року, де зазначено, що належне вручення повістки може бути тільки особисто під підпис. Інші форми оповіщення не несуть відповідальність для військовозобов'язаних чи призовників щодо порушення правил обліку або ухилення від мобілізації ― тобто особу не можна притягнути до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Вручення повістки — що має бути написано

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній місце та у вказаний строк.

У повістці зазначається:

прізвище, ім'я та по батькові та дата народження отримувача;

найменування ТЦК, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

зазначення місця, дня і часу явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неприбуття.

Автор: Гліб Овчаренко, НВ