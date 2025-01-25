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Трюк Тома Круза у новій «Місії нездійсненна» мало не призвів до серцевого нападу у глядача

25.01.2025, 14:18:02 657 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Трюк Тома Круза у новій «Місії нездійсненна» мало не призвів до серцевого нападу у глядача

Режисер фільму «Місія нездійсненна: Фінальна розплата» Крістофер Маккуоррі  заявив , що в одного з глядачів «ледве не стався серцевий напад» на тестових показах.

Ми влаштували невеликий показ, і хтось сказав: "Я ледве міг дихати протягом усієї сцени, у мене мало не стався серцевий напад". І я подумав: "Схоже, ми все зробили як треба".

Судячи з першого трейлера, у новому фільмі на нас чекає безліч захоплюючих трюків у виконанні Ітана Ханта, роль якого знову виконує Том Круз. Герой боротиметься із противниками на борту літака, під водою та в інших незвичайних місцях. Однак, яка саме сцена викликала несподівану реакцію глядача, режисер не уточнив.

"Місія нездійсненна: Фінальна розплата" - восьмий фільм культової шпигунської франшизи, що почалася в 1996 році. Спочатку планувалося, що він стане прямим продовженням " Смертельної розплати ", але після невдачі останнього від підзаголовка "Частина друга" відмовилися. 

 

ВІДЕО ТРЕЙЛЕР


Передбачається, що це заключна частина серії, проте не виключено, що подібна заява — лише маркетинговий хід, покликаний залучити глядачів до кінотеатрів. Тим більше, Круз раніше стверджував , що має намір зніматися в серії ще щонайменше 20 років.

У «Фінальній розплаті» знову з'являться Том Круз, Вінг Реймз, Саймон Пегг, Ванесса Кірбі, Ребекка Фергюсон та інші зірки. Прем'єра запланована на 23 травня 2025 року.
 

Місія нездійсненна 8

2025 ‧ Екшн/Пригоди ‧ 2 години

Акторський склад

Тэги: Місія нездійсненна, кіно, Том Круз, фільми

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