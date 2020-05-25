Коронавирус в Житомирской области: свежая статистика и количество зараженных

По состоянию на утро 25 мая в Житомирской области подтвердили 641 случай заболевания коронавирусом. 14 новых случаев обнаружили за последние сутки.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в ОГА, наибольшее количество заражений (9) зарегистрировали в Житомирском районе.
Еще трое больных обнаружили в Житомире, и по одному в Попельнянском и Черняховском районах.
Также известно, что 284 пациента уже преодолели COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 14 человек.
Коронавирус в Украине
В течение 24 мая получено 259 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 25 мая подтверждено 21245 случаев COVID-19. За все время госпитализированы 6620 человек.
В общем 7234 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.