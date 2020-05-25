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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 25 » 10:56:00

Коронавирус в Житомирской области: свежая статистика и количество зараженных

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Коронавирус в Житомирской области: свежая статистика и количество зараженных

 По состоянию на утро 25 мая в Житомирской области подтвердили 641 случай заболевания коронавирусом. 14 новых случаев обнаружили за последние сутки.

Как сообщили «Журналу Житомира» в ОГА, наибольшее количество заражений (9) зарегистрировали в Житомирском районе.

Еще трое больных обнаружили в Житомире, и по одному в Попельнянском и Черняховском районах.
 

Интерактивная карта распространения коронавируса на Житомирщине


Также известно, что 284 пациента уже преодолели COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 14 человек.


Коронавирус в Украине


В течение 24 мая получено 259 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 25 мая подтверждено 21245 случаев COVID-19. За все время госпитализированы 6620 человек.

В общем 7234 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Тэги: Житомирская область, коронавирус, статистика
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