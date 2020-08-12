На Житомирщине за сутки обнаружили 37 больных коронавирусом, двое умерли

В Житомирской области за минувшие сутки, 11 августа, подтверждено 37 новых случаев заболевания COVID-19, 9 из них - в Житомире.
Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.
Всего в области с начала эпидемии подтверждено 2215 случаев коронавируса, 1573 человека выздоровели. Продолжают лечиться 642 человека.
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли два человека: 73-летний житель Житомира и 60-летняя жительница Черняховского района.
По состоянию на 12 августа коронавирус унес жизни 48 жителей Житомирской области.