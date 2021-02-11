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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 11 » 09:52:20

Ситуация с COVID-19 стабилизировалась: по официальной статистике в Житомире болеют 718 человек

Сегодня, 09:56:20 562 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ситуация с COVID-19 стабилизировалась: по официальной статистике в Житомире болеют 718 человек

 В Житомирской области в последние недели стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Количество больных колеблется от 2200 до 2700. По состоянию на 11 февраля COVID-19 болеют 2766 жителей области.

Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.

Согласно официальной статистике, в Житомире сейчас болеют коровирусом 718 человек.

За прошедшие сутки подтверждено 366 новых случаев, 134 человека выздоровели.

К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще один летальный случай. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 774 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 21,71% коек. 
 

Статистика на 11 февраля



 
Тэги: Житомир, статистика, коронавирус
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