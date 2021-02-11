Ситуация с COVID-19 стабилизировалась: по официальной статистике в Житомире болеют 718 человек

В Житомирской области в последние недели стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Количество больных колеблется от 2200 до 2700. По состоянию на 11 февраля COVID-19 болеют 2766 жителей области.
Соответствующую информацию
обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.
Согласно официальной статистике, в Житомире сейчас болеют коровирусом 718 человек.
За прошедшие сутки подтверждено 366 новых случаев, 134 человека выздоровели.
К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще один летальный случай. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 774 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 21,71% коек.
Статистика на 11 февраля