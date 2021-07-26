Медиків Романівської лікарні отримали медстраховки від депутата «Нашого краю»

«В такий складний для країни період пандемії медики – наші янголи, які щоденно борються з хворобою, рятують людські життя, ризикуючи своїм. Саме тому вони, як ніхто, мають бути захищеними. Я вдячний їм за таку жертву, а страхування – це найменше, що ми можемо зробити, аби допомогти», - зазначив Ігор Ходак.