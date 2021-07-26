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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Июль » 26 » 13:41:55

Медиків Романівської лікарні отримали медстраховки від депутата «Нашого краю»   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 13:41:55 316 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Медиків Романівської лікарні отримали медстраховки від депутата «Нашого краю»

 Працівники Романівської районної лікарні у Житомирській області вже другий рік поспіль отримують медичні страховки на випадок захворювання на COVID-19. Такий подарунок медикам зробив депутат Житомирської обласної ради від «Нашого краю» Ігор Ходак.

Цього року до Дня медика депутат оплатив медичні страховки для лікарів первинної галузі та приймального відділення, а також медичних сестер та санітарок - тих, хто перебуває у безпосередній близькості з хворими на коронавірус.

Таку допомогу меценат надає уже вдруге - минулого року, також з нагоди професійного свята, він виділив власні кошти на страхування 65 працівників лікарні. За минулий рік страховкою скористалися 9 людей, які лікувалися в стаціонарі з діагнозом COVID-19, після чого вони отримали по 5 тисяч гривень страхових коштів.

«В такий складний для країни період пандемії медики – наші янголи, які щоденно борються з хворобою, рятують людські життя, ризикуючи своїм. Саме тому вони, як ніхто, мають бути захищеними. Я вдячний їм за таку жертву, а страхування – це найменше, що ми можемо зробити, аби допомогти», - зазначив Ігор Ходак.


 В Романівській районній лікарні кажуть, страхування медиків – це позитивний досвід, і минулий рік показав, наскільки важливі такі гарантії.

Преслужба політичної партії "Наш край"

 
Тэги: Наш край
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