Медиків Романівської лікарні отримали медстраховки від депутата «Нашого краю»

Працівники Романівської районної лікарні у Житомирській області вже другий рік поспіль отримують медичні страховки на випадок захворювання на COVID-19. Такий подарунок медикам зробив депутат Житомирської обласної ради від «Нашого краю» Ігор Ходак.
Цього року до Дня медика депутат оплатив медичні страховки для лікарів первинної галузі та приймального відділення, а також медичних сестер та санітарок - тих, хто перебуває у безпосередній близькості з хворими на коронавірус.
Таку допомогу меценат надає уже вдруге - минулого року, також з нагоди професійного свята, він виділив власні кошти на страхування 65 працівників лікарні. За минулий рік страховкою скористалися 9 людей, які лікувалися в стаціонарі з діагнозом COVID-19, після чого вони отримали по 5 тисяч гривень страхових коштів.
«В такий складний для країни період пандемії медики – наші янголи, які щоденно борються з хворобою, рятують людські життя, ризикуючи своїм. Саме тому вони, як ніхто, мають бути захищеними. Я вдячний їм за таку жертву, а страхування – це найменше, що ми можемо зробити, аби допомогти», - зазначив Ігор Ходак.
В Романівській районній лікарні кажуть, страхування медиків – це позитивний досвід, і минулий рік показав, наскільки важливі такі гарантії.
Преслужба політичної партії "Наш край"