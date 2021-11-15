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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 15 » 11:22:57

На Житомирщине стабилизировалась ситуация с коронавирусом, но смертность все еще на высоком уровне

Вчера, 11:22:57 1125 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине стабилизировалась ситуация с коронавирусом, но смертность все еще на высоком уровне

 В Житомирской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Число активных больных с 9 ноября не превышает 20 000 человек.

Об этом свидетельствуют данные Житомирского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики.



По состоянию на 15 ноября в области зафиксировано 19 436 больных. В течение суток подтверждено 380 новых случаев, выздоровели 72 человека.

Наибольшее количество заболевших в Житомире (6 615) и Житомирском районе (1 466).



В течение выходных было сообщено еще о 59 летальных исходах.

В настоящее время загруженность коек в больницах области составляет 57,13%.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область
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