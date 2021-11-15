На Житомирщине стабилизировалась ситуация с коронавирусом, но смертность все еще на высоком уровне

В Житомирской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Число активных больных с 9 ноября не превышает 20 000 человек.
Об этом свидетельствуют данные Житомирского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики
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По состоянию на 15 ноября в области зафиксировано 19 436 больных. В течение суток подтверждено 380 новых случаев, выздоровели 72 человека.
Наибольшее количество заболевших в Житомире (6 615) и Житомирском районе (1 466).
В течение выходных было сообщено еще о 59 летальных исходах.
В настоящее время загруженность коек в больницах области составляет 57,13%.