Россия ракетами атаковала Украину: разрушен завод PEPSI, есть погибшие и пострадавшие. ФОТО

Ранним утром в четверг, 21 сентября, российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Ривне и Киеве во время воздушной тревоги сработала ПВО, а в Харькове и во Львовской области прогремели взрывы.

В результате атаки в разных регионах есть разрушения и пострадавшие. Cобрали информацию о последствиях очередного налета армии Кремля.

Черкасская область

О работе защитников неба в Telegram сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он призвал местных жителей соблюдать информационную гигиену и не снимать работу военных.

"В области работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – написал Табурец.

Позже стало известно, что в результате работы ПВО обломки упали в центральной части города – пострадал объект социальной инфраструктуры.

"Сейчас пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек", – уточнил Табурец.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в Черкассах в результате ракетного удара повреждено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте, подчеркнул министр.



Ситуация в Харькове

В Харькове раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Российские террористы ударили по Слободскому району города ракетами С-300. В результате атаки пострадали два человека.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram, что в Харькове в результате атаки разрушено складское здание.

Киев

В КГВА также сообщили о работе ПВО в столице. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Дарницком районе столицы, также поступил вызов из Голосеевского. В некоторых микрорайонах Святошинского района исчезли свет и вода.

В результате сбивания вражеских ракет произошло падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах. Есть разрушения. В Дарницком районе Киева известно о 7 пострадавших. Троих (в том числе 9-летнюю девочку) госпитализировали, еще четырем медики оказали помощь на месте.

В КГВА сообщили, что, предварительно, россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из около 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Силами и средствами ПВО над столицей было уничтожено более 20 вражеских целей.

Киевская область

По данным Клименко, в Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Поврежден завод Pepsi. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.

Хмельницкий

Также взрывы прогремели в Хмельницкой области, в регионе также сработала ПВО, сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин. Он призвал горожан находиться в укрытиях.

Прилеты на территории Хмельницкой громады пока не зафиксированы, сообщил позже хмельницкий городской голова Александр Симчишин.

Львовщина

В Дрогобычском районе Львовской области прогремели взрывы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, написал в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. м", – уточнил он.

Также начальник ОВА сообщил, что еще один ракетный удар пришелся по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв. м.

Клименко сообщил, что удар нанесен по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания.

Херсон

Террористы обстреляли жилые кварталы Херсона, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Личности двух погибших людей сейчас устанавливаются.

Российские оккупанты накрыли огнем жилые кварталы областного центра около 3:40 ночи. Вражеские снаряды попали в здание общежития, когда люди еще спали.

С места обстрела 61-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. Кроме того, 81-летняя местная жительница получила медицинскую помощь на месте.

Что известно о других регионах

Около 6:30 взрывы слышали жители Ивано-Франковска.

В Ривне также прогремели взрывы, после чего в части города пропал свет. В городе зафиксированы прилеты.

Кроме того, взрыв слышали и в Винницкой области, сообщает "Суспільне".

Напомним, россияне обстреливают наше государство уже пятые сутки подряд. В частности, 20 сентября вражеский дрон попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, в результате чего вспыхнул пожар. На месте работали все соответствующие службы, а работа предприятия была временно приостановлена.

В ту же ночь россияне убили четырех местных жителей в городе Торецк Донецкой области. Против населенного пункта применили 240-миллиметровую активно-реактивную мину 3Ф2 системы 2С4 "Тюльпан". Обстрелом врага повреждены и разрушены частные дома и хозяйственные постройки.

19 сентября кремлевские террористы ударили по Купянску Харьковской области авиабомбой. В результате преступных действий россиян погибли шесть человек. Они были волонтерами, эвакуировавшими мирное население.

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