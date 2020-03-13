В Житомире провели оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса: какие решения приняты

После событий, произошедших в Радомышльском районе, сегодня в Житомирской области было срочно созвано первое заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
В начале заседания Зиновий Парамонов, директор Житомирского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, сообщил, что специалистами центра проведена дезинфекция первичных очагов - это транспорт, которым пользовалась больная, в ее доме и приемное инфекционное отделение районной больницы, где она находилась.
По состоянию на 11:00, у пациентки наблюдалось состояние средней тяжести, врачи делают все возможное, чтобы избежать осложнений
. Сегодня в Радомышль выехал главный инфекционист и главный пульмонолог Житомирской области, которые будут проводить дальнейшие обследования.
"Мы установили всех контактных лиц, установили церковь, в которой была на службе указанная дама. Сейчас устанавливается количество лиц, которые были на службе", - говорит председатель ОГА Сергей Бунечко.
Утром поступила информация из Бердичева, что пациент, для предотвращения негативных последствий, сообщил врачей о своем состоянии и собственноручно, собственным автомобилем доехал в инфекционное отделение. Известно, что он отдыхал несколько недель в Италии.
"Все анализы получены, в ближайшее время сообщим об их результатах"
, - добавил Бунечко.
По результатам работы оперативного штаба решено:
- временно ограничить доступ граждан к государственным учреждениям и максимально перевести все услуги в онлайн;
- отложить проведение международных встреч, круглых столов и совещаний с большим количеством лиц;
- ограничить командировки госслужащих;
- сделать обращение граждан исключительно по электронной почте и форму обращения на соответствующих сайтах;
- рекомендуем советам всех уровней отказаться от проведения сессий, в случае срочности - в закрытом режиме;
- считаем нужным рекомендовать гражданам отказаться от зарубежных поездок в страны группы-риска.
По рекомендациям СБУ и Нацполиции оперативный штаб обратится ко всем аптечным сетям в области с целью увеличения доступности необходимых лекарственных средств для граждан и предотвращения спекуляции с ценой на средства защиты. Цена должна быть адекватной и без всякой спекулятивной наценки.
Государственная пограничная служба Украины будет сообщать обо всех возвращениях жителей области из стран с высокой степенью заболевания.
Частным работодателям советуют максимально перевести работников на дистанционную форму работы. С завтрашнего дня в общественном транспорте всех форм собственности будет проходить проведения дезинфекции.
В Житомире провели оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса: какие решения приняты
https://www.rbc.ua/rus/styler/deputat-slugi-naroda-porazila-otkroveniem-1582611245.html