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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 13 » 15:05:26

В Житомире провели оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса: какие решения приняты

Вчера, 15:35:26 3504 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире провели оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса: какие решения приняты

 После событий, произошедших в Радомышльском районе, сегодня в Житомирской области было срочно созвано первое заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

В начале заседания Зиновий Парамонов, директор Житомирского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, сообщил, что специалистами центра проведена дезинфекция первичных очагов - это транспорт, которым пользовалась больная, в ее доме и приемное инфекционное отделение районной больницы, где она находилась.

По состоянию на 11:00, у пациентки наблюдалось состояние средней тяжести, врачи делают все возможное, чтобы избежать осложнений. Сегодня в Радомышль выехал главный инфекционист и главный пульмонолог Житомирской области, которые будут проводить дальнейшие обследования.
 

"Мы установили всех контактных лиц, установили церковь, в которой была на службе указанная дама. Сейчас устанавливается количество лиц, которые были на службе", - говорит председатель ОГА Сергей Бунечко.


Утром поступила информация из Бердичева, что пациент, для предотвращения негативных последствий, сообщил врачей о своем состоянии и собственноручно, собственным автомобилем доехал в инфекционное отделение. Известно, что он отдыхал несколько недель в Италии.

"Все анализы получены, в ближайшее время сообщим об их результатах", - добавил Бунечко.
 

По результатам работы оперативного штаба решено:

 
  • временно ограничить доступ граждан к государственным учреждениям и максимально перевести все услуги в онлайн;
  • отложить проведение международных встреч, круглых столов и совещаний с большим количеством лиц;
  • ограничить командировки госслужащих;
  • сделать обращение граждан исключительно по электронной почте и форму обращения на соответствующих сайтах;
  • рекомендуем советам всех уровней отказаться от проведения сессий, в случае срочности - в закрытом режиме;
  • считаем нужным рекомендовать гражданам отказаться от зарубежных поездок в страны группы-риска.

По рекомендациям СБУ и Нацполиции оперативный штаб обратится ко всем аптечным сетям в области с целью увеличения доступности необходимых лекарственных средств для граждан и предотвращения спекуляции с ценой на средства защиты. Цена должна быть адекватной и без всякой спекулятивной наценки.

Государственная пограничная служба Украины будет сообщать обо всех возвращениях жителей области из стран с высокой степенью заболевания.

Частным работодателям советуют максимально перевести работников на дистанционную форму работы. С завтрашнего дня в общественном транспорте всех форм собственности будет проходить проведения дезинфекции.
Тэги: Житомир, область, коронавирус, оперативный штаб
Комментариев: 5
priatel
1 Андрей (priatel)   • 15:42:33, Вчера [Материал]
+3

А говорят,что бабушка умерла в Радомышле...Просто умничка,стойко боролась с вирусом,скорее всего поверила депутатке(не помню фамилию)СН,которая сказала,что это ФСЕ не правда и никакого вируса нет.
Денька
2 Денис (Денька)   • 15:51:00, Вчера [Материал]
+2

лиза богуцкая, напомню, что бы все знали эту придурошную
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 17:44:53, Вчера [Материал]
+1

есть пруф?
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 18:18:08, Вчера [Материал]
+2

"Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира" - писала богуцкая в конце февраля.
https://www.rbc.ua/rus/styler/deputat-slugi-naroda-porazila-otkroveniem-1582611245.html
priatel
5 Андрей (priatel)   • 20:37:41, Вчера [Материал]
+1

Нормальные тебе пруфы?В посте ниже ссылка на эту недоДепутатку.
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