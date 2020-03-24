Самоизоляция на 14 дней! Инструкция для житомирян, которые недавно вернулись из-за границы, или только готовятся приехать в Украину

В Министерстве здравоохранения Украины утверждено постановление, регулирующее правила пребывания в Украине, для граждан Украины, которые прибыли из-за рубежа. До возвращения в Украину гражданам советуют убедиться в отсутствии повышенной температуры и признаков респираторных заболеваний.
В Минздраве призывают не сбивать температуры и не пытаться скрыть симптомы, а немедленно обратиться за медицинской помощью в случае их обнаружения.
Граждане, прибывшие из-за рубежа, должны подписать информированное согласие. Им будут проверять температуру и, в случае необходимости, проводить быстрый тест на коронавирус.
Лицам, которые вернулись в Украину, будет вручаться памятка о самоизоляции и информационные материалы о индивидуальных средствах профилактики. Также будет установлено медико-санитарное наблюдение для лиц, которые в течение 14 дней находятся в самоизоляции.
Министерство призывает ответственно отнестись к самоизоляции в течение 14 дней и внимательно следить за состоянием своего здоровья. В частности, в инструкции сказано: «Самоизоляция прежде всего означает, что вы в течение не менее 14 дней избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты с глазу на глаз ближе 1,5 метра и более 15 минут. Единственное исключение - обращение за медицинской помощью. При любых симптомах болезни позвоните семейному врачу или врачу и следуйте дальнейшим рекомендаций»
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Как подготовиться к самоизоляции:
Если вы живете не одни:
- Продумайте, что вам понадобится в течение 14 дней, чтобы вам не нужно было выходить из дома. По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилье необходимыми вещами.
- При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если имеете хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.
- Предупредите друзей и родственников, вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощью.
- Предупредите своего семейного врача о режиме самоизоляции и поддерживайте связь с ним.
- Договоритесь с работодателем об удаленном режим работы.
Если во время самоизоляции у вас появились симптомы болезни
- Изолируйтесь в отдельной комнате, часто проветривайте ее, регулярно делайте влажную уборку.
- Если возможно, используйте отдельную ванную комнату и/или туалет, готовьте пищу и ешьте отдельно. Если нет - используйте максимальную дезинфекцию и меры предосторожности.
- Избегайте контакта с другими людьми. Когда это невозможно, надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.
- Строго соблюдайте правила личной гигиены, часто мыйте руки с мылом.
- Если вам надо выйти из дома, используйте маску для лица и минимизируйте контакты с другими людьми. Используйте средства для дезинфекции рук.
(кашель, одышка, лихорадка, диарея), срочно обратитесь за медицинской помощью и сообщите о своих недавних путешествиях, а также контактах с людьми, которые имели признаки заболевания ОРВИ.
Житомирский центр медико-санитарной помощи разработал анкету для жителей Житомира и громады, которые вернулись из стран, где распространен коронавирус (COVID-19). Такой опрос пригодится врачам для наблюдения за состоянием здоровья граждан и предоставления им соответствующих рекомендаций. Заполнить анкету можно ЗДЕСЬ
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Если у вас возникли вопросы, вы можете обращаться по телефонам:
- Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины: 068 982-47-81;
- КП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Житомирского городского совета: (0412) 43-20-00, 0-800-335-251;
- Городской информационный центр Житомирского городского совета (0412) 481-481 или 1580.
Самоизоляция на 14 дней! Инструкция для житомирян, которые недавно вернулись из-за границы, или только готовятся приехать в Украину
https://youtu.be/QfKbrqtjyBY