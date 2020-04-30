По состоянию на 30 апреля в Житомире зарегистрировано 126 пациентов с COVID-19. 68 пациентов лечатся амбулаторно дома, 37 - получают стационарное лечение. Об этом на своей Facebook-странице рассказал городской голова Сергей Сухомлин
.
Согласно информации, основное количество пациентов с коронавирусом (32 человека) лечатся в первой городской больнице. 4 ребенка находятся в городской детской больнице и 1 в госпитале.
"12 человек находятся на долечивании в Центральной районной больнице Житомирского районного совета"
, - добавляет мэр города.
Выздоровели в Житомире 9 человек: четверо лечились стационарно (мужчина 50 лет, женщина 81 год, 2 ребенка в возрасте 1 год и 2 года 10 месяцев); пятеро, которые наблюдались в военном госпитале.
Кроме того, на стационарном лечении с пневмониями находятся 16 пациентов: 4 в терапевтическом отделении больницы №1 и 12 в детской больнице.
Мэр Житомира рассказал, сколько пациентов с коронавирусом лечатся в городских больницах