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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 30 » 15:12:38

Мэр Житомира рассказал, сколько пациентов с коронавирусом лечатся в городских больницах

Сегодня, 15:21:38 676 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэр Житомира рассказал, сколько пациентов с коронавирусом лечатся в городских больницах

 По состоянию на 30 апреля в Житомире зарегистрировано 126 пациентов с COVID-19. 68 пациентов лечатся амбулаторно дома, 37 - получают стационарное лечение. Об этом на своей Facebook-странице рассказал городской голова Сергей Сухомлин.

Согласно информации, основное количество пациентов с коронавирусом (32 человека) лечатся в первой городской больнице. 4 ребенка находятся в городской детской больнице и 1 в госпитале.

"12 человек находятся на долечивании в Центральной районной больнице Житомирского районного совета", - добавляет мэр города.

Выздоровели в Житомире 9 человек: четверо лечились стационарно (мужчина 50 лет, женщина 81 год, 2 ребенка в возрасте 1 год и 2 года 10 месяцев); пятеро, которые наблюдались в военном госпитале.

Кроме того, на стационарном лечении с пневмониями находятся 16 пациентов: 4 в терапевтическом отделении больницы №1 и 12 в детской больнице.
Тэги: коронавирус, Житомир
Комментариев: 2
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 16:48:00, Сегодня [Материал]
0

Пусть лучше расскажет, про зарплаты медикам и обещанные доплаты. Сказочники херовы...
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 17:18:50, Сегодня [Материал]
0

Зарплати медикам обіцяв підняти Уряд. Наразі Кабмін перечислив Жт лише невелику частину коштів. Тож, питайте у "слуг".
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