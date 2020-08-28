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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 28 » 09:58:30

Житомирщина пересекла отметку в 3000 случаев: ситуация с COVID-19 по состоянию на 28 августа

Сегодня, 10:09:30 711 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщина пересекла отметку в 3000 случаев: ситуация с COVID-19 по состоянию на 28 августа

 За прошедшие сутки, 27 августа, в Житомирской области выявлено 65 новых случаев заболевания COVID-19. Оперативную информацию предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины».

Всего в области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 3 063 жителя области. Переболели и выздоровели 1 832 человека.

Также известно, что по состоянию на 28 августа от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, от начала пандемии умер 61 житель Житомирщины.

В учреждениях здравоохранения первой волны - всего коек 2904; коек, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 454, из которых 193 занято больными COVID-19.
 

Ситуация в Украине


Тем временем в Украине зафиксировано 2 438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это наибольшее количество новых больных за сутки.

Как сообщает Минздрав, по состоянию на утро 28 августа в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 451 летальный, 55 083 пациента выздоровели.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область
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