Житомирщина пересекла отметку в 3000 случаев: ситуация с COVID-19 по состоянию на 28 августа

За прошедшие сутки, 27 августа, в Житомирской области выявлено 65 новых случаев заболевания COVID-19. Оперативную информацию
предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины».
Всего в области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 3 063
жителя области. Переболели и выздоровели 1 832 человека.
Также известно, что по состоянию на 28 августа от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, от начала пандемии умер 61
житель Житомирщины.
В учреждениях здравоохранения первой волны - всего коек 2904; коек, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 454, из которых 193 занято больными COVID-19.
Ситуация в Украине
Тем временем в Украине зафиксировано 2 438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это наибольшее количество новых больных за сутки.
Как сообщает Минздрав, по состоянию на утро 28 августа в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 451 летальный, 55 083 пациента выздоровели.