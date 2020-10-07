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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 7 » 13:31:55

Эпидемия коронавируса: в Житомире в настоящее время болеют почти 1200 человек

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Эпидемия коронавируса: в Житомире в настоящее время болеют почти 1200 человек

 В Житомирской области по состоянию на 7 октября 2931 человек болеет коронавирусом, 1194 из них – в Житомире. Такие цифры опубликовал Житомирский областной центр общественного здоровья.

"В течение суток подтверждено 152 новых случая. С начала года всего подтверждено 7221 случай в области, из них выздоровели 4160 человек", - сообщает ЦОЗ.

К сожалению, 6 октября произошло еще два летальных случая. Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью умерли: 67-летний житель Бердичевского района и 78-летняя жительница Романовского района.

С начала эпидемии в Житомирской области зарегистрировано 130 летальных случаев от COVID-19.

Тэги: Житомир, коронавирус
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