Коронавирус в Житомирской области: за сутки умерли 7 человек, выздоровели - 256

В Житомирской области за минувшие сутки, 27 октября, подтверждено 276 новых случаев заболевания коронавирусом.
Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.
Всего в области с начала эпидемии подтверждено 13 154 случая коронавируса. Выздоровели 6 958 человек, за последние сутки - 256.
От осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 7 человек. По состоянию на 28 октября коронавирус унес жизни 226 жителей Житомирской области.
Напомним, в настоящее время в Житомире более 2000 человек болеют COVID-19
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