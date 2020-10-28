Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 28.10.2020    10:53:42
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 28 » 09:47:16

Коронавирус в Житомирской области: за сутки умерли 7 человек, выздоровели - 256

Сегодня, 10:07:16 216 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Коронавирус в Житомирской области: за сутки умерли 7 человек, выздоровели - 256

 В Житомирской области за минувшие сутки, 27 октября, подтверждено 276 новых случаев заболевания коронавирусом.

Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.

Всего в области с начала эпидемии подтверждено 13 154 случая коронавируса. Выздоровели 6 958 человек, за последние сутки - 256.

От осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 7 человек. По состоянию на 28 октября коронавирус унес жизни 226 жителей Житомирской области.

Напомним, в настоящее время в Житомире более 2000 человек болеют COVID-19.

Тэги: Житомирская область, коронавирус, статистика
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus