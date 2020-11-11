Коронавирус за сутки унес жизни 14 жителей Житомирской области

В Житомирской области за минувшие сутки зарегистрировано 14 летальных случаев от коронавирусной инфекции, 5 из них зафиксировали в Житомире.
По информации Житомирского областного лабораторного центра, все умершие - люди старше 50 лет.
От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли:
83-летняя жительница города Новоград-Волынский;
78-летняя жительница Житомирского района;
четыре мужчины 55, 76, 52 и 63 года и 75-летняя женщина - жители города Житомир;
67-летняя жительница Народичского района;
61-летняя жительница города Олевск;
62-летний житель Малинского района;
66-летняя жительница Андрушевского района;
70-летняя жительница города Коростень;
68-летняя жительница города Бердичев;
61-летний житель города Малин.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 329 жителей
Житомирской области.
Количество больных
За прошедшие сутки, 10 ноября, подтверждено 578 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего новых больных в Новоград-Волынском районе - 137 человек.
По информации Житомирского областного центра общественного здоровья, в области 8 931 человек болеет коронавирусом. Больше всего в Житомире - 2 535 человек.