Коронавирус в Житомирской области: официальная статистика на 15 декабря

В Житомирской области за минувшие сутки, 14 декабря, подтверждено всего 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.
С начала эпидемии на Житомирщине подтверждено 34 511 случаев коронавируса. Выздоровели 25 746 человек, за последние сутки - 793.
Всего проведено ПЦР-тестирований за сутки - 67, ИФА-тестов - 1487.
От осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 3 человека. По состоянию на 15 декабря коронавирус унес жизни 577 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 31,68% коек.