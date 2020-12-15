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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 15 » 10:02:29

Коронавирус в Житомирской области: официальная статистика на 15 декабря

Вчера, 10:21:29 937 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомирской области: официальная статистика на 15 декабря

 В Житомирской области за минувшие сутки, 14 декабря, подтверждено всего 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.

С начала эпидемии на Житомирщине подтверждено 34 511 случаев коронавируса. Выздоровели 25 746 человек, за последние сутки - 793.

Всего проведено ПЦР-тестирований за сутки - 67, ИФА-тестов - 1487.

От осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 3 человека. По состоянию на 15 декабря коронавирус унес жизни 577 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 31,68% коек.

Тэги: коронавирус, Житомирская область, статистика
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