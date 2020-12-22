В Житомире от коронавируса умерла врач-пульмонолог

64-летняя врач-пульмонолог Житомирской областной клинической больницы имени Гербачевского Светлана Тимошенко умерла от коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте больницы.
"КНП "Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского" Житомирского областного совета в глубоком трауре по поводу преждевременной смерти врача-пульмонолога пульмонологического отделения Тимошенко Светланы Ивановны"
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Больница выражает соболезнования родственникам и близким умершей. Известно, что Светлана Тимошенко работала врачом-пульмонологом в областной больнице с 2006 года.
Генеральный директор больницы Богдан Леськив уточнил, что она умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.
Напомним, с начала пандемии коронавирус унес жизни 615 жителей Житомирской области
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Соболезнования родным.