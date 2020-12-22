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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 22 » 13:46:26

В Житомире от коронавируса умерла врач-пульмонолог

Вчера, 14:12:26 1738 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире от коронавируса умерла врач-пульмонолог

 64-летняя врач-пульмонолог Житомирской областной клинической больницы имени Гербачевского Светлана Тимошенко умерла от коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте больницы.

"КНП "Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского" Житомирского областного совета в глубоком трауре по поводу преждевременной смерти врача-пульмонолога пульмонологического отделения Тимошенко Светланы Ивановны", - говорится в сообщении.

Больница выражает соболезнования родственникам и близким умершей. Известно, что Светлана Тимошенко работала врачом-пульмонологом в областной больнице с 2006 года.

Генеральный директор больницы Богдан Леськив уточнил, что она умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.

Напомним, с начала пандемии коронавирус унес жизни 615 жителей Житомирской области.


 
Тэги: Смерть, коронавирус, врач
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 02:11:57, Сегодня [Материал]
0

Ну спс хоть уточнили, что от осложнений, а не конкретно от короны, хотя в статистику леталов от короны все-равно запишут.
Соболезнования родным.
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