В Житомире COVID-19 болеют более 2400 горожан – официальная статистика

По состоянию на 11 января в Житомирской области выявлено 6970 активных больных COVID-19. Об этом «Журналу Житомира
» сообщает Житомирский областной центр общественного здоровья
.
Больше всего больных в городе Житомир (2417 человек), Житомирском (572 человека), Бердичевском (506 человек) и Новоград-Волынском районах (843 человека).
За минувшие сутки в Житомирской области подтверждено 120 новых случаев. С начала года всего в области подтверждено 41494 случая, из них выздоровели 33839 человек.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 686 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 27,4% коек.
Статистика на 11 января