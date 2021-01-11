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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 11 » 11:54:39

В Житомире COVID-19 болеют более 2400 горожан – официальная статистика

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В Житомире COVID-19 болеют более 2400 горожан – официальная статистика

 По состоянию на 11 января в Житомирской области выявлено 6970 активных больных COVID-19. Об этом «Журналу Житомира» сообщает Житомирский областной центр общественного здоровья.

Больше всего больных в городе Житомир (2417 человек), Житомирском (572 человека), Бердичевском (506 человек) и Новоград-Волынском районах (843 человека).

За минувшие сутки в Житомирской области подтверждено 120 новых случаев. С начала года всего в области подтверждено 41494 случая, из них выздоровели 33839 человек.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 686 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 27,4% коек.
 

Статистика на 11 января

Тэги: Житомирская область, статистика, коронавирус
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