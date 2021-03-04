Коронавирус свирепствует в Житомирской области: почти 900 новых больных и 11 смертей

В Житомирской области за минувшие сутки, 3 марта, зафиксировано 888 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.
Согласно официальной статистике, по состоянию на 4 марта в Житомирской области 7044 больных коронавирусом
.
С начала пандемии подтверждено 52854 случая, из них выздоровели 44948 человек (153 за последние сутки).
К сожалению, в течение суток от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали 11 летальных случаев
, 3 из них – в Житомире.
С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 862 жителей
Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 40,41% коек
.