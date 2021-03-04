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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 4 » 09:51:31

Коронавирус свирепствует в Житомирской области: почти 900 новых больных и 11 смертей

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Коронавирус свирепствует в Житомирской области: почти 900 новых больных и 11 смертей

 В Житомирской области за минувшие сутки, 3 марта, зафиксировано 888 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.

Согласно официальной статистике, по состоянию на 4 марта в Житомирской области 7044 больных коронавирусом.

С начала пандемии подтверждено 52854 случая, из них выздоровели 44948 человек (153 за последние сутки).

К сожалению, в течение суток от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали 11 летальных случаев, 3 из них – в Житомире.

С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 862 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 40,41% коек.

Тэги: Житомирская область, коронавирус, статистика
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