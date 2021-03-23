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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 23 » 09:45:41

Рекорд смертности: коронавирус за сутки унес жизни 26 жителей Житомирской области

Сегодня, 09:51:14 1059 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рекорд смертности: коронавирус за сутки унес жизни 26 жителей Житомирской области

 В Житомирской области ежедневно регистрируются новые случаи заболевания коронавирусной инфекции и растет количество летальных случаев из-за заболевания COVID-19.

Как сообщает Житомирский областной лабораторный центр, за минувшие сутки в Житомирской области зарегистрировано 26 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Это наибольшее количество смертей с начала пандемии.

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли:
 
  • 71-летняя жительница Барановского района;
  • 80-летняя жительница Бердичевского района;
  • четверо жителей Емильчинского района - трое женщин в возрасте 63, 69 и 70 лет и 55-летний мужчина;
  • 65-летний житель Житомирского района;
  • двое жителей Коростышевского района - 69-летняя женщина и 82-летний мужчина;
  • 86-летняя жительница Малинского района;
  • двое жителей Овручского района - 78-летний мужчина и 80-летняя женщина;
  • двое жителей Попельнянского района - мужчины в возрасте 27 и 77 лет;
  • трое жителей Чудновского района - женщины в возрасте 37 и 48 лет и 20-летний мужчина;
  • трое жителей города Житомир - 74-летний мужчина и две женщины в возрасте 70 и 88 лет;
  • 4 жителя города Бердичев - женщины в возрасте 61, 67, 69 и 94 года;
  • 81-летняя жительница города Новоград-Волынский;
  • 62-летняя жительница города Коростень.

Сейчас на Житомирщине зарегистрировано 1078 летальных случаев от COVID-19. За неделю, с 16 по 23 марта, в Житомирской области зафиксировано 96 летальных случаев от коронавирусной инфекции.

Для сравнения, за весь 2019 год от гриппа и пневмонии в Житомирской области умерли 183 человека. 
Тэги: коронавирус, Житомирская область, статистика
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Комментариев: 12
RaID
1 Сергій (RaID)   • 10:24:20, Сегодня [Материал]

Останні два абзаци з статистикою за тиждень проти року спеціально для адептів це просто грип.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 11:40:01, Сегодня [Материал]

для адептов статистики последние два абзаца
https://drive.google.com/file/d/16HHxkdCK_CN07IO1kWITM0KquqCZPqV4/view
Sarkac
3 Cak Sarkac (Sarkac)   • 12:56:05, Сегодня [Материал]

така страшна пандемія а мерців хоть купуй. Тоді нашо весь цей кіпіш? Бо виконавцям непоганы бонуси ідуть
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:11:48, Сегодня [Материал]

Стариков не лечат и поэтому умирают
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:12:56, Сегодня [Материал]

Запугали народ пантымией. Люди уже спят в масках
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:14:28, Сегодня [Материал]

Когда закроеттся разнощик весенних грипов " Кромберг энд Шуберт" и 5000 работников и столовая на 800 посадочных мест?
Marine
10 Руслана (Marine)   • 14:04:54, Сегодня [Материал]

Они и так работают 2 дня в неделю.
Может ты грамотей им зарплаты сам платить будешь?
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:24:27, Сегодня [Материал]

Фопы не работают. работники Фопов тоже не работает, а " Кромберг енд Шуберт" работает 5 тысяч человек. То как вы хотите победить короновирус? Более того Шуберт вирус распространяют в Житомире, а налоги в Житомирскую казну не платят, а платят по месту регистрации. Если откровенно Мне бы и в голову не пришло запрещать Кромбергу работать да и всему остальному бизнесу. Эта дорога ведёт к развалу економики и страны.
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:16:17, Сегодня [Материал]

Когда закроется мэрия города Житомира и уйдёт на локдаун? Там "работает" 533 соттрудника
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:18:03, Сегодня [Материал]

А вот когда вы опубликуете смертность сердечно-сосудистых то пантымия покажется цветочками.
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:19:22, Сегодня [Материал]

Почему в Китае больных панттымией нету, а в Житомире за полтора года умерло 236 человек?
AlexIvanov
12 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:38:55, Сегодня [Материал]

Видать померли те кто провакцинировался.
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