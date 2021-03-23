Рекорд смертности: коронавирус за сутки унес жизни 26 жителей Житомирской области

В Житомирской области ежедневно регистрируются новые случаи заболевания коронавирусной инфекции и растет количество летальных случаев из-за заболевания COVID-19.
Как сообщает Житомирский областной лабораторный центр, за минувшие сутки в Житомирской области зарегистрировано 26 летальных случаев
от коронавирусной инфекции. Это наибольшее количество смертей с начала пандемии.
От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли:
- 71-летняя жительница Барановского района;
- 80-летняя жительница Бердичевского района;
- четверо жителей Емильчинского района - трое женщин в возрасте 63, 69 и 70 лет и 55-летний мужчина;
- 65-летний житель Житомирского района;
- двое жителей Коростышевского района - 69-летняя женщина и 82-летний мужчина;
- 86-летняя жительница Малинского района;
- двое жителей Овручского района - 78-летний мужчина и 80-летняя женщина;
- двое жителей Попельнянского района - мужчины в возрасте 27 и 77 лет;
- трое жителей Чудновского района - женщины в возрасте 37 и 48 лет и 20-летний мужчина;
- трое жителей города Житомир - 74-летний мужчина и две женщины в возрасте 70 и 88 лет;
- 4 жителя города Бердичев - женщины в возрасте 61, 67, 69 и 94 года;
- 81-летняя жительница города Новоград-Волынский;
- 62-летняя жительница города Коростень.
Сейчас на Житомирщине зарегистрировано 1078 летальных случаев от COVID-19. За неделю, с 16 по 23 марта, в Житомирской области зафиксировано 96 летальных случаев
от коронавирусной инфекции.
Для сравнения, за весь 2019 год от гриппа и пневмонии в Житомирской области умерли 183 человека.