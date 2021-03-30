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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 30 » 09:57:33

В Житомире болеют коронавирусом почти 6000 человек: официальная статистика на 30 марта

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В Житомире болеют коронавирусом почти 6000 человек: официальная статистика на 30 марта

 В Житомирской области по состоянию на 30 марта 18657 человек болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.

Согласно официальной статистике, в Житомире сейчас болеют коронавирусом 5835 человек

За прошедшие сутки в облцентре подтверждено 93 новых случая. Всего по области - 169 новых больных, 112 человек выздоровели.

Наибольшее количество активных больных в Житомире, Новоград-Волынском (2470), Бердичеве (1533) и Житомирском районе (1225).

К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще 12 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 1178 жителей Житомирской области.

В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 69,76% коек.

Тэги: коронавирус, статистика, Житомир
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