В Житомире болеют коронавирусом почти 6000 человек: официальная статистика на 30 марта

В Житомирской области по состоянию на 30 марта 18657 человек болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.
Согласно официальной статистике
, в Житомире сейчас болеют коронавирусом 5835 человек
За прошедшие сутки в облцентре подтверждено 93 новых случая. Всего по области - 169 новых больных, 112 человек выздоровели.
Наибольшее количество активных больных в Житомире, Новоград-Волынском (2470), Бердичеве (1533) и Житомирском районе (1225).
К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще 12 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 1178 жителей Житомирской области.
В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 69,76% коек
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