ФК «Полесье» выиграл впервые в 2021 году и прервал 9-матчевую серию без побед

В поединке 23-го тура Первой лиги, который проходил в Кременчуге, местный Кремень принимал житомирское Полесье. Соседи по турнирной таблице вроде бы и имели некоторый запас очков перед зоной вылета, но несколько успешных матчей от конкурентов поставили бы кременчужан и житомирян в явно неудобное положение – в общем, очки были крайне необходимы обеим коллективам.
Перед матчем Полесье шло на 11-м месте, а Кремень располагался на 12-й строчке, сообщает Sport Arena.
Конечно можно сказать, что ребята набирали очки весной, боролись, но факт остается фактом – до этой встречи ни одна из команд не смогла победить хотя бы раз в 2021 году. Встреча могла стать переломной как для команды Алексея Година, так и для коллектива Сергея Шищенко, поэтому лишний раз говорить о мотивации футболистов не приходится.
Отметим, что в предыдущем матче Кремень уступил прямому конкуренту в лице Авангарда (1:2), в то время как Полесье проиграло Альянсу (1:2). В первом круге сильнее оказалась команда из Житомира, которая победила кременчужан со счетом 2:0, но житомиряне приехали в Кременчуг без ряда травмированных футболистов.
Уже на 4-й минуте Денис Галата переправил мяч в сетку ворот Полесья, но лайнсмен зафиксировал положение вне игры. В любом случае, такое начало должно было взбодрить футболистов, к тому же как показал повтор, решение об офсайде было ну очень спорным. Чуть позже с фланга здорово отпасовал в штрафную Денис Белоусов на Ивахно, но тот слету пробил над воротами Маханькова. Хороший старт от кременчужан, но и Полесье ответило ударом Галенкова после скидки от Глаголы – мяч с рикошетом улетел лишь на угловой. На 18-й минуте чуть было не начудил кипер гостей Маханьков – почти отобрал мяч у вратаря Галата, но все же успел кипер забрать круглого в руки.
На 23-й минуте хороший шанс забить имел Денис Галата. На этот раз арбитр не зафиксировал офсайд (не забываем про спорный эпизод на старте матча), но уже сам игрок Кремня не справился с давлением и с позиции один на один пробил точно во вратаря Полесья Владимира Маханькова. Житомиряне ответили моментом с участием Галенкова и Глаголы, когда первый неплохо набрасывал на второго на дальнюю стойку, но Александр Глагола оказался в положении вне игры. Чуть позже издали выстрелил Василий Грицук, но спас Кремень Данкович, который, похоже, вытеснил Олейника с рамки ворот кременчужан. В раздевалки команды ушли при счете 0:0, но футбол был интересным.
Почти сразу же во втором тайме Кремень мог забивать после углового – навес со стороны Максима Ивахно пошел на ближнюю штангу, где подкараулил Галата, но пробил рядом со штангой. Чуть погодя Маханьков спас Полесье после выстрела со средней дистанции от Павла Мягкова. В итоге кременчужане атаковали, но счет на 57-й минуте открыли игроки Полесья: Галенков здорово отдал по флангу вперед на Андрея Ковалева, а тот сделал прострел в штрафную, где вышедший на замену Станислав Коваль сперва пробил во вратаря, но на добивании уже послал круглого в сетку – 0:1.
На 67-й минуте произошел интересный эпизод, когда Данкович взял мяч в руки от ноги своего же футболиста – арбитр назначил свободный удар, но не удалось гостям извлечь из этого стандарта пользу. Кремень нуждался в активных действиях, учитывая ход встречи: здорово пробивал точно в угол ворот гостей Денис Белоусов, но вновь отлично себя показал Маханьков и совершил сэйв. Правда, атакующие порывы чуть было не привели к катастрофе, ведь на 77-й минуте лишь Данкович спас Кремень после выхода один на один Василия Грицука в результате быстрой контратаки.
А уже в компенсированное время Коваль (который вышел на замену!) оформил дубль: быстрая контратака Полесья завершилась его точным ударом в нижний угол после прострела с края штрафной от Глаголы – 0:2.
В итоге Полесье добыло свою первую победу в 2021 году и поднялось на десятое место турнирной таблицы. Команда Сергея Шищенко не побеждала девять матчей, но пока может быть собой довольна, ведь ей удалось оторваться от зоны вылета на безопасное расстояние.
MAN OF THE MATCH - СТАНИСЛАВ КОВАЛЬ (ПОЛЕСЬЕ)
Выйти на замену и забить два гола – этим все сказано. Станислав Коваль стал настоящим «джокером» Сергея Шищенко, принеся команде из Житомира важную победу.