Коронавирус на Житомирщине: количество активных больных и ход вакцинации

В Житомирской области наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекции и соответственно уменьшается заполненность коек в учреждениях здравоохранения.
Как сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА, по состоянию на 24 мая в Житомирской области выявлено 3 898 активных больных
COVID-19. В течение суток подтверждено 48 новых случаев, 96 человек выздоровели.
Сейчас в Житомирской области заполненность коек, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, составляет 19,94%.
По состоянию на 24 мая на стационаре в медицинских учреждениях Житомирской области находится 591 человек, из них на кислородной поддержке - 304 и под аппаратами ИВЛ - 24.
Вакцинация на Житомирщине
По информации Департамента здравоохранения ОГА, в Житомирской области уже вакцинировано 35 937 человек
. За сутки лишь 10 человек получили прививки.
"Вакциной COVISHIELD - 17 291, вакциной CORONAVAC - 2 816 (первая доза) и 1 252 (вторая доза), вакциной COMIRNATY - 2 355 (первая доза) и 1 323 (вторая доза), вакциной ASTRAZENECA - 10 748 (первая доза) и 152 (вторая доза)", - рассказали в облгосадминистрации.
Количество привитых по возрастному распределению:
- 18-20 лет: 347;
- 20-39 лет: 8302;
- 40-49 лет: 6357;
- 50-59 лет: 6267;
- 60-69 лет: 8482;
- 70-79 лет: 4549;
- 80 лет и старше: 1633.
Запись в очередь на вакцинацию