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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 24 » 17:11:40

Коронавирус на Житомирщине: количество активных больных и ход вакцинации

Вчера, 17:11:40 1024 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус на Житомирщине: количество активных больных и ход вакцинации

 В Житомирской области наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекции и соответственно уменьшается заполненность коек в учреждениях здравоохранения.

Как сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА, по состоянию на 24 мая в Житомирской области выявлено 3 898 активных больных COVID-19. В течение суток подтверждено 48 новых случаев, 96 человек выздоровели.

Сейчас в Житомирской области заполненность коек, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, составляет 19,94%.

По состоянию на 24 мая на стационаре в медицинских учреждениях Житомирской области находится 591 человек, из них на кислородной поддержке - 304 и под аппаратами ИВЛ - 24.


 

Вакцинация на Житомирщине


По информации Департамента здравоохранения ОГА, в Житомирской области уже вакцинировано 35 937 человек. За сутки лишь 10 человек получили прививки.

"Вакциной COVISHIELD - 17 291, вакциной CORONAVAC - 2 816 (первая доза) и 1 252 (вторая доза), вакциной COMIRNATY - 2 355 (первая доза) и 1 323 (вторая доза), вакциной ASTRAZENECA - 10 748 (первая доза) и 152 (вторая доза)", - рассказали в облгосадминистрации.

Количество привитых по возрастному распределению:
 
  • 18-20 лет: 347;
  • 20-39 лет: 8302;
  • 40-49 лет: 6357;
  • 50-59 лет: 6267;
  • 60-69 лет: 8482;
  • 70-79 лет: 4549;
  • 80 лет и старше: 1633.


 


Запись в очередь на вакцинацию

 
  • на сайте vaccination.covid19.gov.ua
  • через контакт-центр Минздрава: 0 800 60 20 19
  • через портал государственных услуг Дія
Тэги: коронавирус, вакцинация
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