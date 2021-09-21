Житомирщина с 23 сентября переходит в «желтую» зону карантина. Что запретят?

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщается на Правительственном портале
.
"Ограничения не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны"
, - отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Запреты "желтой" зоны:
Исключения
- работа школ, вузов и других учебных заведений в обычном формате, если менее 80% работников учреждения имеют "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты - заведение должно перейти на дистанционное обучение;
- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека в 4 кв. м. площади здания или территории;
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более чем на 50% мест;
- заполненность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 человек на 10 кв. метров;
- заполненность бассейнов - больше, чем четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для групп;
- размещения посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 1,5 метра за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей до 18 лет);
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием учащихся более чем из одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).
: большинство этих ограничений не применяются, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий (или работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов) иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты.
Также остаются обязательными-ношение масок в учреждениях и общественном транспорте, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра.
Инфографика: Громадське