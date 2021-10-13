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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 13 » 10:03:17

Осенние каникулы в школах могут начаться на неделю раньше

Сегодня, 10:03:17 756 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Осенние каникулы в школах могут начаться на неделю раньше

 Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки разослать заказное письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода"

Ляшко объясняет, что это позволит "сдержать активный эпидпроцесс", который сейчас фиксируется в Украине. Однако министр пока не готов ответить, сколько продлятся осенние каникулы.
 

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать ... Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения", - сказал министр здравоохранения Украины.


Напомним, Житомирская область по показателям заболеваемости COVID-19 находится в "оранжевой" зоне эпидемической опасности. В настоящее время дошкольные учебные заведения и 1-4 классы школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае заведение работает в дистанционном формате.
Тэги: украина, коронавирус, каникулы
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