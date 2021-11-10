Глава ОГА назвал больницы, которые наиболее загружены больными COVID-19

По состоянию на 10 ноября в Житомирской области средняя загруженность больниц ковид-больным составляет 66%. Об этом сегодня во время онлай-брифинга
рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
Более чем на 75% загружены четыре больницы, одна из них в Житомире.
"Наибольшая загруженность больными и пациентами с подозрениями наблюдается в следующих заведениях: Хорошевская больница – 87%, Коростышевская центральная районная больница – 80%, больница №1 Житомирского городского совета – 79%, Барановская центральная районная больница – 77,5%", – сказал глава облгосадминистрации.
Всего в больницах области находится 1860 больных коронавирусом.
"Кислородную поддержку получают 1270 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 59 больных. За последние сутки в больницы области госпитализированы 10 деток. Форма протекания их болезни – средняя"
, – рассказал Бунечко.
Сейчас в больницах находится т7,6% больных, которые получили прививку. Остальные 92,4% пациентов с тяжелым течением болезни – невакцинированы.