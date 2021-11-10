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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 10 » 14:02:01

Глава ОГА назвал больницы, которые наиболее загружены больными COVID-19

Сегодня, 14:02:01 426 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Глава ОГА назвал больницы, которые наиболее загружены больными COVID-19

 По состоянию на 10 ноября в Житомирской области средняя загруженность больниц ковид-больным составляет 66%. Об этом сегодня во время онлай-брифинга рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Более чем на 75% загружены четыре больницы, одна из них в Житомире.
 

"Наибольшая загруженность больными и пациентами с подозрениями наблюдается в следующих заведениях: Хорошевская больница – 87%, Коростышевская центральная районная больница – 80%, больница №1 Житомирского городского совета – 79%, Барановская центральная районная больница – 77,5%", – сказал глава облгосадминистрации.


Всего в больницах области находится 1860 больных коронавирусом.

"Кислородную поддержку получают 1270 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 59 больных. За последние сутки в больницы области госпитализированы 10 деток. Форма протекания их болезни – средняя", – рассказал Бунечко.

Сейчас в больницах находится т7,6% больных, которые получили прививку. Остальные 92,4% пациентов с тяжелым течением болезни – невакцинированы.
Тэги: статистика, Житомирская ОГА, коронавирус, больницы
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Комментариев: 1
ciklumig
1 НеВажно (ciklumig)   • 15:35:26, Сегодня [Материал]

Какое же дно.
На фото в телефоне по аватарке видно работников ОГА, в частности секретаря (первая иконка) и другие. Смотрит 21 человек. Это же какая мания величия должна быть, чтобы заставить других смотреть этот стрим.
Предположим, что работники смотрят это по своей воле (что вряд ли, конечно), тогда чего они не работают?)
Загруженность не в больницах, а в кабинетах таких структур как ОГА
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