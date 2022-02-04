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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Февраль » 4 » 15:02:17

Выполнили ремонт лишь на бумаге: на житомирском госпредприятии разворовали 700 тысяч гривен

Сегодня, 15:02:17 463 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Выполнили ремонт лишь на бумаге: на житомирском госпредприятии разворовали 700 тысяч гривен

 В Житомирской области на госпредприятии во время "ремонта" оборудования разворовали 700 тысяч гривен. Директору предприятия и его сообщникам сообщили о подозрении. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
 

"Следствием установлено, что в августе 2019 года житомирское государственное предприятие заключило с луцким обществом договор-поручение о проведении ремонта и настройке производственного оборудования на филиале предприятия. Общество, в свою очередь, для выполнения работ заключило договор со своим земляком - частным предпринимателем-подрядчиком. 

Когда же через несколько месяцев необходимо было отчитаться о проведенном капитальном ремонте и наладочных работах, директор общества совместно с подрядчиком составили документы, отразив в них работы, которые на самом деле не проводились. Документы с недостоверными сведениями предоставили заказчику для оплаты. Директор государственного предприятия, в свою очередь, достоверно зная, что никакие работы не проводились, поддельные документы подписал и обеспечил перечисление средств", - информирует прокуратура.


Судебными экспертизами установлено, что государственное предприятие за "нарисованные" на бумаге работы перечислило более 700 тыс. грн. Деньги были присвоены и растрачены фигурантами дела.

"Директору государственного предприятия, директору общества и частному предпринимателю сообщено о подозрении в растрате денежных средств предприятия в крупных размерах, завладении этими средствами путем злоупотребления служебным положением и пособничестве и подделке официальных документов (ч. 4 ст. 191 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 ч. 2 ст. 358 УК Украины)", - добавили в ведомстве.

Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Тэги: госпредприятие, хищение
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