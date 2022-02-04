Выполнили ремонт лишь на бумаге: на житомирском госпредприятии разворовали 700 тысяч гривен

"Следствием установлено, что в августе 2019 года житомирское государственное предприятие заключило с луцким обществом договор-поручение о проведении ремонта и настройке производственного оборудования на филиале предприятия. Общество, в свою очередь, для выполнения работ заключило договор со своим земляком - частным предпринимателем-подрядчиком.



Когда же через несколько месяцев необходимо было отчитаться о проведенном капитальном ремонте и наладочных работах, директор общества совместно с подрядчиком составили документы, отразив в них работы, которые на самом деле не проводились. Документы с недостоверными сведениями предоставили заказчику для оплаты. Директор государственного предприятия, в свою очередь, достоверно зная, что никакие работы не проводились, поддельные документы подписал и обеспечил перечисление средств", - информирует прокуратура.