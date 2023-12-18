Как закончится война? Откровенное интервью с комбатом Кириллом Вересом, который ответил на важные вопросы

Видео интервью

В новом интервью комбат Кирилл Верес раскрывает различные аспекты боевых действий, отмечая, что война с Россией длится уже десять лет, треть его жизни. Он рассказывает о своих впечатлениях от военного положения, подчеркивая, что ситуация на передовой остается напряженной, и его батальон удерживает самые горячие участки.Особое внимание он уделяет роли женщин в войне, утверждая, что они могут выполнять определенные задачи лучше, чем мужчины. Важным элементом обсуждения становится упоминание о изменениях, которые произошли с начала конфликта, в частности в вооруженных силах, где динамика боевых действий и использование технологий существенно эволюционировали.Кирилл Верес также выражает свои пессимистические убеждения относительно окончания войны, заверяя, что нет легких и быстрых побед. Он размышляет над трудностью выбора между своими собственными мыслями о будущих действиях и обязанностями командира, который должен вести свой батальон в боевые действия.Герой делится своим собственным опытом с важным вопросом продолжения службы своего племянника, который, по его словам, не уволится из-за особенностей законодательства и периодических медицинских осмотров. Он рассматривает это как технический аспект, влияющий на карьеру военнослужащего.Вопрос возраста командиров в батальоне, а также их квалификации, также освещается в разговоре. Кирилл Верес выражает свое мнение о том, что важнее качество или количество, настаивая на том, что ему не нужен более широкий состав "горячих голов". Его взгляд на роль командиров в ведении военных действий также ставит акцент на понимании и сдерживании собственных военных подчиненных.Комбат обсуждает личное отношение к своим подчиненным, называя их своими "детьми", и объясняет это особенностью отношений в военном сообществе. Он высказывает мнение, что товарищи могут стать неважными в жизни, но семья и страна являются неотъемлемыми.Разговор также затрагивает тему возраста воинов в его батальоне, где, помимо молодых бойцов, есть и те, кто старше 35 лет. Кирилл Верес выражает свою позицию, что важнее всего - это понимание и готовность выполнять свои обязанности военнослужащего, нежели возрастная категория.