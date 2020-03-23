Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 23 марта

В Житомире по состоянию на 8:00 утра 23 марта не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом заявил городской голова Сергей Сухомлин.
По ситуации в Украине за минувшие сутки Минздрав подтвердил 26 новых случаев, в целом уже обнаружено 73 больных COVID-19.
В настоящее время коронавирус обнаружен:
- Днепропетровская область - 2;
- Донецкая область - 1;
- Житомирская область - 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
- Киев - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
- Киевская область - 5, из которых 1 за последние сутки
- Львовская область - 2, из которых 1 за последние сутки
- Тернопольская область - 1;
- Черновицкая область - 25 (1 летальный)
- Черкасская - 1 подтвержден за последние сутки.
Работа общественного транспорта
- ограничена льготная перевозка в общественном транспорте, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей;
- отменили ночные троллейбусные маршруты;
- отменили работу автобусного маршрута №3 Корбутовка-Богуния
- восстановлена работа троллейбусного маршрута №5-А Корбутовка-Богуния в выходные дни;
- коммунальный транспорт будет курсировать до 21:30.
Дезинфекция улиц
С 21 марта в Житомирской городской объединенной территориальной громаде дезинфицируют улицы и остановки общественного транспорта. Работа проводится для снижения риска инфицирования и предупреждения распространения заболеваемости COVID-19. Санитарную обработку проводят работники КП «ЖТТУ», КП «УАШ» и КП «Зеленбуд».