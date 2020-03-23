Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 24.03.2020    02:45:38
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 23 » 09:21:49

Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 23 марта

Вчера, 09:40:25 7152 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 23 марта

 В Житомире по состоянию на 8:00 утра 23 марта не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом заявил городской голова Сергей Сухомлин.

По ситуации в Украине за минувшие сутки Минздрав подтвердил 26 новых случаев, в целом уже обнаружено 73 больных COVID-19.
 

В настоящее время коронавирус обнаружен:

 
  • Днепропетровская область - 2;
  • Донецкая область - 1;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
  • Киев - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
  • Киевская область - 5, из которых 1 за последние сутки
  • Львовская область - 2, из которых 1 за последние сутки
  • Тернопольская область - 1;
  • Черновицкая область - 25 (1 летальный)
  • Черкасская - 1 подтвержден за последние сутки.


Работа общественного транспорта

 
  • ограничена льготная перевозка в общественном транспорте, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей;
  • отменили ночные троллейбусные маршруты;
  • отменили работу автобусного маршрута №3 Корбутовка-Богуния
  • восстановлена ​​работа троллейбусного маршрута №5-А Корбутовка-Богуния в выходные дни;
  • коммунальный транспорт будет курсировать до 21:30.


Дезинфекция улиц


С 21 марта в Житомирской городской объединенной территориальной громаде дезинфицируют улицы и остановки общественного транспорта. Работа проводится для снижения риска инфицирования и предупреждения распространения заболеваемости COVID-19. Санитарную обработку проводят работники КП «ЖТТУ», КП «УАШ» и КП «Зеленбуд».

Тэги: коронавирус, Житомир
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:05:41, Вчера [Материал]
0

А чим саме дезінфікують зупинки та вулиці?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus