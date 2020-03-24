Новые случаи заражения коронавирусом в Житомире: две женщины госпитализированы

В Житомире экспресс-тест зафиксировал у женщины инфицирование коронавирусом. Сейчас она госпитализирована в городскую больницу. Об этом только что в соцсети Facebook сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
"Еще один положительный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире. Пациентку госпитализируем в инфекционном отделении Больницы №1"
, - написал Сухомлин.
Врачи в настоящее время ждут подтверждение из лаборатории.
В 12:50
мэр Житомира сообщил о еще одной инфицированной коронавирусом женщине. О женщинах известно, что ранее они были госпитализированы с пневмонией, за границу не ездили.
Але акценти в другій частині ти розставив не вірно.
До чого тут вишиванки?
Якщо говорити хто більш всього вкрав-то це кацапи разом з яником. І не просто вкрали, а пограбували Україну вивівши на свої рахунки бюджет цілої держави. Тож якщо б ці гроші повернути, то їх було б достатньо для боротьби з цим злом на протязі цілого століття.
Зрозумів кацапе що наробили твої кровосісі?
Коли країною і на всіх керівних постах і силових міністерствах знаходяться путінськи прохвости, а яник продав Україну за взятку моцкві то ти рахуєш це незалежністю?
Тобі це йде....
PS: админы оценки уже накрутили за 10 минут?
Ответ: Так, всім ватанам накручуємо.
Здесь уже давно нельзя писать то что ты думаешь загавкают :)))
Правды нет, страну продали, остался труд за три копейки