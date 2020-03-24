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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 24 » 12:18:49

Новые случаи заражения коронавирусом в Житомире: две женщины госпитализированы

Сегодня, 12:32:34 3289 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новые случаи заражения коронавирусом в Житомире: две женщины госпитализированы

 В Житомире экспресс-тест зафиксировал у женщины инфицирование коронавирусом. Сейчас она госпитализирована в городскую больницу. Об этом только что в соцсети Facebook сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Еще один положительный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире. Пациентку госпитализируем в инфекционном отделении Больницы №1", - написал Сухомлин.

Врачи в настоящее время ждут подтверждение из лаборатории.
 
В 12:50 мэр Житомира сообщил о еще одной инфицированной коронавирусом женщине. О женщинах известно, что ранее они были госпитализированы с пневмонией, за границу не ездили.

Тэги: Житомир, коронавирус
Комментариев: 9
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 12:53:30, Сегодня [Материал]
-3

А где все активисты и волонтеры? Уже наволонтерили себе на магазины, дома, машины, формы и вышиванки поодевали и по норам?
predi
2 predi (predi)   • 13:19:10, Сегодня [Материал]
+3

Так, активісти, депутати, бізнес і інші повинні першими прийти на допомогу і зробити все що в змозі по боротьбі з хворобою.
Але акценти в другій частині ти розставив не вірно.
До чого тут вишиванки?
Якщо говорити хто більш всього вкрав-то це кацапи разом з яником. І не просто вкрали, а пограбували Україну вивівши на свої рахунки бюджет цілої держави. Тож якщо б ці гроші повернути, то їх було б достатньо для боротьби з цим злом на протязі цілого століття.
Зрозумів кацапе що наробили твої кровосісі?
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 13:21:24, Сегодня [Материал]
-9

Вуйко, так с 91-го года ж независимые, какой путин?
predi
4 predi (predi)   • 13:29:12, Сегодня [Материал]
+8

Коцапе!
Коли країною і на всіх керівних постах і силових міністерствах знаходяться путінськи прохвости, а яник продав Україну за взятку моцкві то ти рахуєш це незалежністю?
Crespito
5 Hernan (Crespito)   • 13:36:33, Сегодня [Материал]
-12

а как Янукович продал? Что именно он продал?
predi
6 predi (predi)   • 13:38:27, Сегодня [Материал]
+7

Включив дурника?
Тобі це йде....
Crespito
7 Hernan (Crespito)   • 14:16:17, Сегодня [Материал]
-12

так ответь :) на вопрос

PS: админы оценки уже накрутили за 10 минут?
Ответ: Так, всім ватанам накручуємо.
Stiven30
8 Дмитрий (Stiven30)   • 14:58:05, Сегодня [Материал]
0

Напоминает село одна собака гавкнула другие подхватили
Здесь уже давно нельзя писать то что ты думаешь загавкают :)))

Правды нет, страну продали, остался труд за три копейки
MAS-ter
9 Mast (MAS-ter)   • 14:58:57, Сегодня [Материал]
0

В общем совершенно очевидно, что медики врут, но врут, руководствуясь благими намерениями (что их совершенно не оправдывает, кстати). Политикам же, принимающим безответственные решения о карантине нет вообще никаких оправданий. Оправданий нет, но объясняется их логика элементарно. Любой демократический политик (а Италия, как и все страны Европы, кроме Белоруссии и РФ демократические) зависит от общественного мнения. Поэтому он по определению в любой ситуации будет действовать так, чтобы найти поддержку у массового избирателя. Если происходит всеобщая паника, то рационально действующий публичный политик бежит впереди толпы и орет громче других, чтобы обратить на себя внимание, предстать спасителем от вируса и вообще ответственным государственным деятелем, требующим принятия решительных мер.
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