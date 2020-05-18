Коронавирус в Житомирской области: количество подтвержденных случаев на 18 мая

В Житомирской области за последние сутки зафиксировали 18 новых случаев коронавирусной болезни, 15 из которых - в Любарском районе. Такие данные приводит Житомирский областной лабораторный центр.
"За сутки поступило сообщение о подозрении - 20. Всего проведено исследований за сутки - 242, из них положительных - 25, в т.ч. 18 новых", - информирует центр.
По состоянию на 18 мая на Житомирщине лабораторно подтверждено 564 случая COVID-19. Выздоровели всего 149 человек, умерли - 12.
Коронавирус в Украине
В течение 17 мая получено 325 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 18 мая подтверждено 18616 случаев COVID-19.
Всего госпитализировано 5871 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 240 человек.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 525 человек, из них 27 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 5276 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.