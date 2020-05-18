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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 18 » 11:55:54

Коронавирус в Житомирской области: количество подтвержденных случаев на 18 мая

Вчера, 11:55:54 1167 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомирской области: количество подтвержденных случаев на 18 мая

 В Житомирской области за последние сутки зафиксировали 18 новых случаев коронавирусной болезни, 15 из которых - в Любарском районе. Такие данные приводит Житомирский областной лабораторный центр.
 

"За сутки поступило сообщение о подозрении - 20. Всего проведено исследований за сутки - 242, из них положительных - 25, в т.ч. 18 новых", - информирует центр.


По состоянию на 18 мая на Житомирщине лабораторно подтверждено 564 случая COVID-19. Выздоровели всего 149 человек, умерли - 12.


Коронавирус в Украине


В течение 17 мая получено 325 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 18 мая подтверждено 18616 случаев COVID-19.

Всего госпитализировано 5871 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 240 человек.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 525 человек, из них 27 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 5276 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Тэги: коронавирус, Житомирская область, статистика
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:02:55, Вчера [Материал]
0

Все это херня народ вас уже выкупил.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 18:12:44, Вчера [Материал]
0

Четыре с половиной тысячи тестов на область!!! С такими темпами, лет через 5 может и протестируют всех в области.
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