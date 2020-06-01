Коронавирусом заболело 742 жителя Житомирщины: статистика на 1 июня

В течение последних трех дней COVID-19 подтвердили у 49 жителей Житомирской области. Всего по состоянию на утро 1 июня на Житомирщине коронавирус подтвержден у 742 человек.
Об этом сообщили сегодня на брифинге ОГА относительно ситуации с коронавирусом в Житомирской области.
"Ситуация в области стабильная, поэтому Житомирщина в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины переходит к третьей волне ослабления карантина. В то же время призываю всех и в дальнейшем придерживаться карантинных мероприятий, чтобы обезопасить себя и окружающих от заболевания коронавирусом", - сказал председатель ОГА Виталий Бунечко.
Он добавил, что на Житомирщине коронавирусную инфекцией уже успешно одолели 422 жителя.
Начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик проинформировал, что на стационарном лечении сейчас находятся 45 пациентов, 6 из которых - в отделениях интенсивной терапии. Среди 43 детей, заболевших коронавирусом, тяжелых случаев нет.
Диагноз COVID-19 подтвержден у 167 медиков области, состояние двух из них - средней тяжести.