Коронавирусом заболело 742 жителя Житомирщины: статистика на 1 июня

"Ситуация в области стабильная, поэтому Житомирщина в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины переходит к третьей волне ослабления карантина. В то же время призываю всех и в дальнейшем придерживаться карантинных мероприятий, чтобы обезопасить себя и окружающих от заболевания коронавирусом", - сказал председатель ОГА Виталий Бунечко.