Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 02.06.2020    03:01:38
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 1 » 14:27:15

Коронавирусом заболело 742 жителя Житомирщины: статистика на 1 июня

Вчера, 14:45:15 1143 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Коронавирусом заболело 742 жителя Житомирщины: статистика на 1 июня

 В течение последних трех дней COVID-19 подтвердили у 49 жителей Житомирской области. Всего по состоянию на утро 1 июня на Житомирщине коронавирус подтвержден у 742 человек.

Об этом сообщили сегодня на брифинге ОГА относительно ситуации с коронавирусом в Житомирской области.
 

"Ситуация в области стабильная, поэтому Житомирщина в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины переходит к третьей волне ослабления карантина. В то же время призываю всех и в дальнейшем придерживаться карантинных мероприятий, чтобы обезопасить себя и окружающих от заболевания коронавирусом", - сказал председатель ОГА Виталий Бунечко.




Он добавил, что на Житомирщине коронавирусную инфекцией уже успешно одолели 422 жителя.

Начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик проинформировал, что на стационарном лечении сейчас находятся 45 пациентов, 6 из которых - в отделениях интенсивной терапии. Среди 43 детей, заболевших коронавирусом, тяжелых случаев нет.

Диагноз COVID-19 подтвержден у 167 медиков области, состояние двух из них - средней тяжести.

Тэги: статистика, Житомирская область, коронавирус
Комментариев: 8
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:04:30, Вчера [Материал]
0

Выплатите всем медикам деньги и больше не печатайте эту афьеру. Трамп маску не носит и ВООЗу денег больше не дает....так и сказал вы аферисты.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:08:08, Вчера [Материал]
0

Да . кстати что там с нашей 2 горбольницей Житомира? Когда откроете? Когда врачи выйдут на работу и будут лечить бедных людей? На Медибор денег у стариков нету. И врачи какие-то пассивные. Без команды не бастуют.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:16:19, Вчера [Материал]
0

Короновирус. короновирус. вот у депутата горсовета Житомира неизвестные с огорода выкопали две трехлитровых банки с долларами, вот это трагедия. видать взятка за Эпицентр
current_user
4 Current User (current_user)   • 15:31:58, Вчера [Материал]
0

Много было денег?
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:40:48, Вчера [Материал]
0

На 4. До сих пор считают кто-то кого-то на.бал...дебит с кредитом не сходится. поэтому обратились на верха, чтобы рассудили. В одной триста в другой сто.
current_user
7 Current User (current_user)   • 15:54:00, Вчера [Материал]
0

https://ollforkids.ru/uploads/posts/2013-03/1364465012_46.jpg
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:07:06, Вчера [Материал]
0

Похоже .
current_user
5 Current User (current_user)   • 15:33:41, Вчера [Материал]
0

Вже три відділення закрили на карантин у обласній лікарні, а випадків лише три))))
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus