Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 10.06.2020    10:35:32
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 10 » 09:58:15

Любарский район становится эпицентром распространения коронавируса в Житомирской области

Сегодня, 10:20:15 117 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Любарский район становится эпицентром распространения коронавируса в Житомирской области

 За прошедшие сутки в Житомирской области зафиксировано 32 новых случая заболевания COVID-19. Наибольшее количество - 19 случаев - выявлено в Любарском районе. Об этом информирует областной лабораторный центр.

Всего в этом районе уже 97 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и ежедневно количество растет.

Более инфицированных зафиксировано только в Житомирском, Бердичевском, Коростенском районах и в городе Житомире.



Всего в области с начала пандемии заразились коронавирусом 973 жителя.

501 человек уже выздоровели от коронавирусной болезни. Не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерло 17 пациентов.
Тэги: любар, статистика, коронавирус
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus