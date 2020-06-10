Любарский район становится эпицентром распространения коронавируса в Житомирской области

За прошедшие сутки в Житомирской области зафиксировано 32 новых случая заболевания COVID-19. Наибольшее количество - 19 случаев - выявлено в Любарском районе. Об этом информирует областной лабораторный центр.
Всего в этом районе уже 97 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и ежедневно количество растет.
Более инфицированных зафиксировано только в Житомирском, Бердичевском, Коростенском районах и в городе Житомире.
Всего в области с начала пандемии заразились коронавирусом 973 жителя.
501 человек уже выздоровели от коронавирусной болезни. Не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерло 17 пациентов.