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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 17 » 14:54:16

До 31 июля. В Украине снова продлили карантин

Вчера, 14:57:16 2688 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До 31 июля. В Украине снова продлили карантин

 Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о продлении карантина до 31 июля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В первую очередь он сообщил, что только за последнюю неделю 4 853 человека заболели COVID-19. По его словам, это наибольшее количество за время пандемии. Премьер сетует, что украинцы приняли ослабление карантина за его отмену, что повлекло за собой печальные результаты.

"Учитывая рост количества коронабольных, мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", – сказал он.


Также Шмыгаль отметил, что будут рассмотрены предложения Минздрава по обновленному подходу к адаптивному карантину, который предусматривает усиление карантина в отдельных регионах, но при условии, если этого будет требовать ситуация.

Отметим, что в Украине 22 июня заканчивается срок действия карантина. В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 власти задумались над возвращением некоторых ограничений. Так, например, на днях Денис Шмыгаль пригрозил ужесточить наказание для тех, кто не носит маски. По его словам, вопрос ношения масок на улице могут пересмотреть, а вот в помещениях и транспорте масочных режим обязателен.

В свою очередь главный санитарный врач страны Виктор Ляшко озвучил новые распоряжения по карантину из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране. Он сообщил, что новые решения были приняты по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Тэги: коронавирус, Карантин
Комментариев: 9
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:01:24, Вчера [Материал]
-10

Это никогда не закончится. А не пошли бы вы на.уй.
RaID
8 Сергій (RaID)   • 23:30:26, Вчера [Материал]
+4

Може ви сліпий, але я як вийду на вулицю, то бачу що люди не дотримуються ніякої соціальної дистанції і інших елементарних правил. То хто винний що навіть перша хвиля не те що не закінчилась, а навіть пішла вгору? Більше розслабляєте булки, довше карантін буде от і все, проста логіка.
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 15:02:34, Вчера [Материал]
-11

Властям снова нужен карантин, что бы спокойно воровать в особо крупных размерах, протаскивать нужные им законы, как то распродажа ресурсов страны, повышение тарифов, закрытие школ и больниц и т.д. Например, "Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг" № 3613 от 09.06.2020, авторы: Лаба М.М., Кривошеев И.С., Костюх А.В. от партии Слуга Народа. Читайте что вам приготовили пока вы слушаете сказки об эпидемии: https://strana.ua/opinions/273037-zakon-o-pohashenii-dolhov-po-zhkkh-zatronet-milliony-sudeb.html
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:04:27, Вчера [Материал]
-9

Эо я Шмыгалю пишу.... продлите карантин и себе- чиновникам и депутатам...идите и сидите дома. Ан нет не хотят . А почему не хотят потому что не смогут воровать. Я думал, что им шеи осенью будут крутить. ошибся.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:06:42, Вчера [Материал]
-9

Я за любой кипиш....меня они уже достали . Когда идем и куда?
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:12:36, Вчера [Материал]
-7

Завтра сессия города Житомира. Делят землю житомирян. Короновирус не помеха.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:50:12, Вчера [Материал]
-8

Греция открыла курортный сезон.
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:34:50, Вчера [Материал]
-5

Видите на фотографии хотят вам одеть намордник
vovik-zt
9 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 00:22:13, Сегодня [Материал]
+2

Треба так адаптувати щоб робили державні медзаклади! Бо у владі мабуть вважають що окрім ковід-19 люди більше ні на що не хворіють, просто хвороби перетикають із легкого стану в середній, із середнього у важкий, а потім вже швидка забирає...
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