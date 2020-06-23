Коронавирус на Житомирщине: за сутки больше людей выздоровели, чем заболели

В Житомирской области за минувшие сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 25 пациентов. Больше всего новых случаев - 13 - зафиксировано в Житомире. Всего в области с начала эпидемии заболели коронавирусной инфекцией 1295 жителей.
Оперативную информацию о заболеваемости COVID-19 предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины» на 9:00 23 июня.
Случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы:
- г. Житомир - 432, из которых 13 новых случаев;
- Житомирский - 163, из которых 4 новых случая;
- Коростенский - 127, из которых 2 новых случая;
- Любарский - 122;
- Бердичевский - 118;
- Малинский - 50;
- Коростышевский - 44;
- Черняховский - 38;
- Андрушевский - 39, из которых 3 новых случая;
- Новоград-Волынский - 26;
- Чудновский - 28, из которых 1 новый случай;
- Радомышльский - 22;
- Попельнянский - 16;
- Олевский - 13;
- Романовский - 13, из которых 1 новый случай;
- Пулинский - 10, из которых 1 новый случай;
- Ружинский - 8;
- Барановский - 6;
- Хорошевский - 6;
- Лугинский - 5;
- Овручский - 4;
- Народичский - 4;
- Брусиловский - 1.
Выздоровели от коронавирусной болезни 664 пациента, из которых 31 человек в течение прошлых суток.
Случаи выздоровления в течение суток:
- г. Житомир - 11;
- Бердичевский - 2;
- Коростенский - 2;
- Любарский - 8;
- Олевский - 1;
- Черняховский - 7.
В то же время не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерли 24 пациента. Один детальный случай за прошедшие сутки зафиксирован в Житомире
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