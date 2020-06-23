Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 23.06.2020    16:18:39
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 23 » 09:46:50

Коронавирус на Житомирщине: за сутки больше людей выздоровели, чем заболели

Сегодня, 09:58:50 825 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Коронавирус на Житомирщине: за сутки больше людей выздоровели, чем заболели

 В Житомирской области за минувшие сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 25 пациентов. Больше всего новых случаев - 13 - зафиксировано в Житомире. Всего в области с начала эпидемии заболели коронавирусной инфекцией 1295 жителей.

Оперативную информацию о заболеваемости COVID-19 предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины» на 9:00 23 июня.

Случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы:
 
  • г. Житомир - 432, из которых 13 новых случаев;
  • Житомирский - 163, из которых 4 новых случая;
  • Коростенский - 127, из которых 2 новых случая;
  • Любарский - 122;
  • Бердичевский - 118;
  • Малинский - 50;
  • Коростышевский - 44;
  • Черняховский - 38;
  • Андрушевский - 39, из которых 3 новых случая;
  • Новоград-Волынский - 26;
  • Чудновский - 28, из которых 1 новый случай;
  • Радомышльский - 22;
  • Попельнянский - 16;
  • Олевский - 13;
  • Романовский - 13, из которых 1 новый случай;
  • Пулинский - 10, из которых 1 новый случай;
  • Ружинский - 8;
  • Барановский - 6;
  • Хорошевский - 6;
  • Лугинский - 5;
  • Овручский - 4;
  • Народичский - 4;
  • Брусиловский - 1.



Выздоровели от коронавирусной болезни 664 пациента, из которых 31 человек в течение прошлых суток.

Случаи выздоровления в течение суток:
 
  • г. Житомир - 11;
  • Бердичевский - 2;
  • Коростенский - 2;
  • Любарский - 8;
  • Олевский - 1;
  • Черняховский - 7.

В то же время не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерли 24 пациента. Один детальный случай за прошедшие сутки зафиксирован в Житомире.
Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область
Комментариев: 6
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:42:09, Сегодня [Материал]
-6

Красиво стелите....Ну...Ну.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:46:18, Сегодня [Материал]
-4

Пока наши доблесные врачи борются с вирусом США развалилась на мелкие княжества. Вчера народ снес памятник основателю Джорджу Вашингтону
RaID
4 Сергій (RaID)   • 11:08:21, Сегодня [Материал]
+3

Перестаньте курити те що ви вживаєте. По перше не розвалились. По друге не знесли, а музей біля якого він був встановлений поки що демонтував пам'ятник.
Vovik-RF
6 Vovik (Vovik-RF)   • 13:50:54, Сегодня [Материал]
+1

Так Америке и нужно, пусть теперь сами американцы посмотрят как жилось простым, нормальным людям на Украине во время Оранжевой революции и революции "достоинства"
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:01:59, Сегодня [Материал]
-4

Сначало обьявили Трампу импичмент непрошло. затем обьявили короновирус непроканало. устроили бунт и ситуация вышла полностью из под контроля.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:34:32, Сегодня [Материал]
+1

Кстати памятник Ильичу в Сиетле не тронули и негры говорят, что это самый великий революционер. Памятник Вашингтону всетаки сбросили обьязав веревками за голову...мордой об асфальт...(Вашингтона уважаю зато, что воевал за отмену рабства) после этого сожгли у него на голове флаг США. Уже более тысячи памятников снесли по стране.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus