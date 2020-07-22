В Житомирской области из-за инфицирования врача на карантин закрыли родильное отделение

Родильное отделение Коростышевской центральной районной больницы, что на Житомирщине, закрыли на карантин из-за инфицирования COVID-19 врача-гинеколога.
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на председателя Коростышевской РГА.
«У врача-гинеколога центральной районной больницы лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 20 июля и фактически с этого момента родильное отделение учреждения закрыто на карантин. Оно не принимает рожениц, а направляет их в областной перинатальный центр», - рассказал Юрий Денисовец.
По его словам, определены 22 человека, контактировавших с больным гинекологом. В частности, это 16 медицинских работников и 6 пациентов, которые были на приеме у этого врача.
Сейчас на Житомирщине подтверждено 1634 случая COVID-19
, 1289 человек выздоровели и 35 умерли.