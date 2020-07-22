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В Житомирской области из-за инфицирования врача на карантин закрыли родильное отделение

Вчера, 17:26:10 772 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области из-за инфицирования врача на карантин закрыли родильное отделение

 Родильное отделение Коростышевской центральной районной больницы, что на Житомирщине, закрыли на карантин из-за инфицирования COVID-19 врача-гинеколога.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на председателя Коростышевской РГА.
 

«У врача-гинеколога центральной районной больницы лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 20 июля и фактически с этого момента родильное отделение учреждения закрыто на карантин. Оно не принимает рожениц, а направляет их в областной перинатальный центр», - рассказал Юрий Денисовец.


По его словам, определены 22 человека, контактировавших с больным гинекологом. В частности, это 16 медицинских работников и 6 пациентов, которые были на приеме у этого врача.

Сейчас на Житомирщине подтверждено 1634 случая COVID-19, 1289 человек выздоровели и 35 умерли.
Тэги: коронавирус, родильное отделение, Карантин
Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 18:08:18, Вчера [Материал]
+2

ХВАТИТ ПУГАТЬ ЛЮДЕЙ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПАНДЕМИЕЙ!!!
Zen_Garden
2 Yuri (Zen_Garden)   • 18:36:00, Вчера [Материал]
-3

Хватит пугать окружающих отсутствием головного мозга
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:02:47, Вчера [Материал]
+3

По триста тысяч врачи получат, а если дважды заболеют пантымией получают дважды. Так вот в Житомире уже есть врачи которые переболели по три раза. Это раскопали Журналисты 20 хвылын. Про все проделки врачей они опишут в своей газете. Будем звільнять шахраів в білих халатах
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